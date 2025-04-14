Marmaris 23 Nisan’da Kültür Sanat Evi’ne kavuşuyor

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünün kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris’te bir dizi etkinlikle coşku içinde yaşanacak. Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde 23 Nisan heyecanı ve sevinci tüm ilçeye yayılacak. Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını 2021 yılından beri kapalı olan ve bir dönem belediye hizmet binası olarak kullanılan Kültür ve Sanat Evi’nin açılışı ile taçlandıracak. 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te açılışı yapılacak Kültür ve Sanat Evi’nde 5 gün boyunca Çocuk Şenliği düzenlenecek.

KİTAPLAR, TİYATRO OYUNLARI, MASALLAR

Çocuk Kitapları Fuarı’nın da düzenleneceği şenlikte yazarlarla söyleşiler, çocuk tiyatrosu, masal okuma saatleri gibi etkinlikler yer alacak. Çocukların kitapların ve tiyatronun renkli dünyasına masalsı bir yolculuk yapacağı etkinliklerde sürpriz ikramlar da yer alacak. Bina girişine konuşlanacak olan Müzik Anıtı ile onlarca antika radyonun yer aldığı Radyo Evi’nin de açılışının yapılacağı Kültür ve Sanat Evi’nde coşku, heyecan ve mutluluk bir arada olacak.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı ile Burunucu Macera Parkı’nda da 23 Nisan kutlamaları yapılacak. Bilim Parkı’nda 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak 23 Nisan Bilim Şenliği’nde birbirinden renkli ve ilginç deneyler, atölyeler ve çalışmalar yapılacak. Burunucu Macera Parkı 26-27 Nisan tarihlerinde çocuklara ücretsiz olarak açık olacak.

KÜLTÜRE VE ÇOCUKLARA HİZMET EDECEK

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılını büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz” diyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, aynı zamanda Kültür ve Sanat Evi’ni tekrar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Marmaris kültür ve sanatı için simge haline gelen bu binayı tekrar hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz bünyesinde bale, tiyatro, piyano, gitar, keman, resim, halk oyunları, diksiyon, yaratıcı drama, ritim kursları düzenleyeceğimiz; Marmaris’in yetenekli çocuklarını konservatuara hazırlayacağımız Kültür Sanat Evi’ni eski güzel günlerine kavuşturacağız” dedi. Başkan Ünlü, tüm çocukları etkinliklere davet ederek, “23 Nisan’ı gelin hep birlikte coşku içinde kutlayalım” diyerek sözlerini bitirdi.