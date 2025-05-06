Marmaris, AB’nin ‘İklim Eylem Planı’na davet edildi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:26

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:26

Marmaris, Avrupa Birliği tarafından desteklenen NetZeroCities Group Study Visits programına Bükreş çalışma ziyareti için seçilen 3 şehirden biri oldu. Bükreş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret kapsamında Marmaris, Portekiz’den Valongo ve Çekya’dan Prag şehirleri ile birlikte yer alacak. Seyahat ve konaklama masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacak olan Marmaris Belediyesi’nden 3 temsilci bu süreçte önemli deneyim ve bilgi kazanımı elde edecek. Ziyaret sürdürülebilir ulaşım, enerji verimli kentsel dönüşüm, doğa temelli çözümler gibi öncelikli iklim alanlarında kapasite geliştirme amacı taşıyor.

‘ŞEHİR İÇİ BİSİKLET YOLLARI AĞI’ SUNUMU YAPILACAK

Marmaris Belediyesi temsilcileri gerçekleştirecekleri alan ziyaretlerinde Bükreş’te uygulanan öncü projeleri yerinde inceleyecek. Ayrıca Marmaris ve diğer katılımcı şehirler kendi şehirlerinde yürüttükleri iklim odaklı çalışmaları sunacak. Marmaris Belediyesi temsilcileri, düşük karbon hedeflerindeki aşamalardan birisi olan kent içindeki ulaşım amaçlı bisiklet yolları ağını ve gelişim planını da diğer şehir temsilcilerine anlatacak. Ortak akıl atölyeleri, paydaş katılımı üzerine vaka çalışmaları, geleceğe yönelik birlikte çözüm arayışları yoluyla ev sahibi Bükreş’in “iklim açısından nötr” bir şehre dönüşüm yaklaşımı katılımcılarla paylaşılacak. Ziyaretin sonunda, Marmaris heyeti edinimlerini ilçeye transfer edebileceği kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon önerilerini geliştirecek. Bu planlar, NetZeroCities uzmanlarının desteğiyle şekillenecek.

MARMARİS’İN ULAŞIM VİZYONUNA KATKI SUNACAK

Bu programın Marmaris için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris Belediyesi olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu ziyaret, Marmaris için sadece bir gözlem değil; aynı zamanda ortak üretim, karşılıklı öğrenme ve kapasite geliştirme süreci olacak. Bükreş’te edinilecek bilgi ve deneyimler, Marmaris’in iklim nötr bir geleceğe ulaşma vizyonuna güçlü katkılar sunacak. Marmaris’i daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.