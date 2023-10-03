Marmaris’e 262 milyonluk yatırım

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:18

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:18

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Bozburun Yarımadası için 262 milyon TL yatırımla, 53 kilometrelik dev içme suyu projesini hayata geçiriyor. Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Bozburun ve Taşlıca Mahallelerini kapsayan projenin imzası 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından atılacak.

MUĞLA’NIN KENDİ ÖZ KAYNAKLARIYLA YAPILACAK

Yedi mahalleyi kapsayan Bozburun Yarımadası İçme Suyu projesi kapsamında Atatürk Barajından bu bölgelere ek içme suyu sağlanacak. Çalışmaların kısa sürede başlatılarak 53 km içme suyu hattı, 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, 1 terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılması planlanıyor.