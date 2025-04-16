Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:12

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, liselerde proje okullar kapsamında öğretmenlerin yerlerinin değişmesi sonrası başlayan eylemleri değerlendirdi.

Örs, derinleşen ekonomik krizden etkilenen emekçi ve emeklilerin durumu hakkında konuştu.

Mehmet Şakir Örs, zirai donun üreticiye ve tüketiciye nasıl yansıyacağına değindi ve tütün emekçilerin grevleri sonrasındaki kazanımlarını yorumladı.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.