Menderes Belediyesi Kent Lokantası açıyor

Menderes Belediyesi, uygun fiyatları ile yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantası’nı ilçeye kazandırıyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Söz verdiğimiz gibi ranta değil halka hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Menderes Belediyesi Kent Lokantası açıyor
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:00

Menderes Belediyesi, uygun fiyatları ile yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantası’nı ilçeye kazandırmak için harekete geçti.

Yaşanan ekonomik zorluklarda vatandaşın elini rahatlatmak isteyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, lokantanın yerinin belirlendiğini ve ocak ayında hizmete gireceğini aktararak, ‘Söz verdiğimiz gibi ranta değil halka hizmet etmeye devam ediyoruz! Yakın zamanda açacağımız Kent Lokantası ile hemşehrilerimizi sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek ile buluşturacağız. Yaşanan ekonomik krizde gerçekleştireceğimiz hizmetlerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.


Etiketler: #Menderes Belediyesi #Kent Lokantası #ilkay çiçek
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