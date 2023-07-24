Menderes Belediyesi'nden işçilere yüzde 70 zam

Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:44

Güncelleme: 24.07.2023 - 09:44

Menderes Belediyesi’nde çalışan 667 işçinin bağlı olduğu Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube ile belediye arasında ek protokol yapıldı. Yapılan protokol ile işçi maaşları asgari ücret üzerinden yüzde 70 arttırılmış oldu. Sendikadan Başkan V. Özkan’a Teşekkür Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan ve Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalanan ek protokol sonrası en düşük işçi maaşı ortalama 18 bin TL’ye yükseldi.

Protokol sonrası konuşan Doğan, “Sendikamıza bağlı olan Menderes Belediyesi’nde ki 667 işçi kardeşimizi kapsayan protokolümüzü daha önce yapmıştık. Ancak ülke ekonomisinin geldiği noktada işçilerimizin ekmeğini büyütmek adına iyileştirme yapılması zorunlu hale gelmişti. Başkan V. Erkan Özkan da işçi dostu olduğunu bir kez daha gösterdi ve ek protokolü tam bir uyum içerisinde imzaladık. Kendisine tüm işçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“İŞÇİ KARDEŞLERİM BAŞIMIZIN TACI”

İşçimizin yüzünü güldüreceğiz Her zaman emekten yana olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Ülkedeki yanlış politikalar nedeniyle yaşadığımız ekonomik kriz sonrası işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyecek adımlarımızı attık. Menderes’imiz için gecesini gündüzüne katan işçi kardeşlerimin bağlı olduğu sendika ile ek protokol yaparak çalışma arkadaşlarımın ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlamasını sağladık. Önümüzdeki süreçte de belediyemizin ekonomisinin el verdiği boyutta tüm imkanlarımızı da zorlayarak çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşçi kardeşlerim başımızın tacı, onlarla birlikte Menderes için ter döküyoruz. Onların refahı adına gereken ne ise yapmaya devam edeceğiz. Ek protokolümüz tüm işçi kardeşlerime hayırlı, uğurlu olsun’’ dedi.