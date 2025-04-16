Menderes'te Kent Lokantası açıldı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:52

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:52

Menderes Belediyesi yeni hizmeti Kent Lokantası hizmete açıldı. Ay Yıldız Park’ta yer alan lokantanın açılışına, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, parti örgütü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Menderesli katıldı.

ÜÇ ÇEŞİT YEMEK 90 TL

Menderes Belediyesi Kent Lokantası’nda 90 liradan verilecek olan menüde her gün 3 çeşit yemek, ekmek ve su sunulacak. İlk gün menüsünde mercimek çorbası, tas kebabı, pilav ve cacık yer aldı. Menderes Belediyesi Kent Lokantası pazar günü hariç haftanın her günü 11.00 - 15.00 saatler arasında hizmet sunacak.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TEK TEK YERİNE GETİRMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

Lokantanın açılışında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çok çalıştık, çok çabaladık. Bu hizmeti Menderes’te vatandaşlarımız için çok istedik. Açılışını yaptığımız Kent Lokantası ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Ayrıca toplumsal dayanışmayı ve eşitliği pekiştirecek bir adımı da atmış oluyoruz. Kent Lokantamızda uygun fiyatlarla kaliteli yemeğin yanında kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhu da bir arada olacak. Türkiye şartlarında, bu ekonomik darboğazda vatandaşlarımıza bir nefes alma şansı vermek istedik. Geçinmenin zor olduğu bu günlerde vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla yemek yenebilecek, ailecek vakit geçirilebilecek bir alan sunduk. Birbirinden lezzetli yemekleri uygun fiyatlarla buluşturduğumuz Kent Lokantamız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"MENDERES’E HAYIRLI OLSUN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu güzel anı sizlerle birlikte yaşamak benim için bir mutluluk, bir onur. Bu hizmeti hayata geçirirken emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yararına olan bu güzel hizmet Menderes’e hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.