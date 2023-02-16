Menteşe Belediye Başkanı Gümüş destek için deprem bölgesine gitti

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:33

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:33

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremlerin ardından bölgeye gitti. Başkan Gümüş ilk olarak Hatay Arsuz ilçesinde Bodrum Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret ederek, bölgede bulunan Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldi.

Arsuz ilçesindeki depremzedelerle görüşen ve yapılan yardımlar hakkında bilgiler alan Başkan Gümüş daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte depremin en çok etkilediği Hatay’a geçti. Hatay’ın Defne ilçesini ziyaret eden Başkan Gümüş, bölgede Antalya Milletvekili Cavit Arı, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, depremzedeler ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Menteşe Belediyesi ekipleri bir araya geldi.

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUZ”

Hatay ziyaretinde depremzedelerden bilgiler alan Başkan Gümüş depremin ardından tüm Türkiye’nin tek yürek olduğunu belirterek, “Bugün burada depremin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Gerçekten tüm Türkiye için çok büyük bir acı” dedi.

Ziyaretinde bölgeye sevk edilen ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Menteşe belediyesi ekipleri ile görüşen Başkan Gümüş, “Şuan 11 personelimiz, 1 tır, 1 ekskavatör, 2 öncü araç, 1 cenaze aracı, 1 arazöz, 4 kamyon ile birlikte enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye ayrıca Bin 121 battaniye, 73 ısıtıcı, 2 konteyner, 1 jeneratör ve Bin 528 hijyen paketi ulaştı. Menteşe Belediyesi olarak elimizden gelen desteği bölge halkına ulaştırmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam edecek. Tarifsiz duygular içerisindeyiz. Depremzedelerle konuştukça yaşanan depremin büyüklüğünü ve depremzedelerin duygularını daha çok anlıyorsunuz” dedi.