Merkezefendi’de deprem riskine karşı denetimler arttı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 16:24

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:24

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Merkezefendi Belediyesi, deprem bölgesinde yer alan Merkezefendi’yi olası depremlere karşı daha güvenli hale getirmek için ilçe genelindeki denetimlerini hızlandırdı. Merkezefendi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve zabıtadan oluşan uzman ekipler birden fazla katlı binaların altında yer alan market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler binaların ana taşıyıcı sistemlerinin mimari ve statik projelerine uygunluğunu ve zemin katlarında iş yeri bulunan binaların; ruhsat, kolon ve krişleri kontrol edildi. Ekipler, denetimlerine belli periyodik aralıklarla devam edecek.

“HEPİMİZ DEPREME HAZIR OLMALIYIZ”

Depreme karşı yapı güvenliğinin önemini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkemizi derinden sarsan bu iki büyük deprem ne yazık ki canımız çok yandı. 10 ilimizde yaşanan bu acının Merkezefendi’de yaşanmaması için çalışıyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi, Denizli de bu fay hatları üzerinde yer alıyor. Hepimiz depreme hazır olmalıyız. Ekiplerimiz sıkı bir şekilde yüksek katlı binaların zemin katlarındaki market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde kolon ve kiriş kontrolü gerçekleştiriyor. Bilimi ve bilgiyi temel alan anlayışımızla daha dirençli bir Merkezefendi için denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İzinsiz ve yasal olmayan herhangi bir müdahaleye rastlanması halinde hukuki adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.