Merkezefendi’de ‘Engelsiz Fest’ başlıyor

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:32

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Merkezefendi Belediyesince düzenlenen ‘Engelsiz Fest’ bu yıl da gerçekleştirilecek. Etkinlik, 1 Aralık Cuma ve 2 Aralık Cumartesi günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Festival, 1 Aralık Cuma günü saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 12.00’de engelli spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunulacak. Saat 14.00’te ise özel bireyler için hazırlanan ve çeşitli parkurlardan oluşan ‘Engelsiz Survivor’ başlayacak.

Festivalin ikinci gününde saat 12.00’de ‘Engelsiz Survivor ile heyecanlı bir yarış başlayacak. Saat 15.30’da ise birbirinden eğlenceli şarkıların çalacağı DJ performansı olacak. Festival süresince gün boyu stantlar, workshoplar, sürpriz etkinlikler ve çeşitli ikramlar olacak. Ayrıca, festivale katılmak isteyen vatandaşların da ulaşımı Merkezefendi Belediyesi servis araçları ile ücretsiz sağlanacak. Servisler Amfi Park önünden saat 12.00’de, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden ise 14.00 ve 16.00 saatlerinde festival alanına hareket edecek.

“ÖZEL BİREYLERİMİZİN BİZDEKİ YERİ ÇOK BAŞKA”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Engelsiz Festimizi geleneksel hale getirdik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu zamana kadar her projemizde özel bireylerimizi de düşünüyor, ona göre hareket ediyoruz. İlçemizi, özel bireylerin hayata eşit katılımı için geliştirmeye devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören özel bireylerimizin yeri bizde çok farklı. Onların mutluluğu ve sosyalleşmesi için çalışıyoruz. 2 gün sürecek, birbirinden güzel ve keyifli etkinliklerin yer alacağı festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.