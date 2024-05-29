Milas sahilleri sezonuna hazırlanıyor

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:10

Muğla’nın gözde tatil merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Milas’ta belediyeye bağlı ekipler gerçekleştirdiği çalışmalarla hem düzenli bir sahil hattı yaratmak hem de yurttaşların keyifle vakit geçirebileceği alanlardaki çalışmaları sürdürüyor.

Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık, Gürçamlar ve Bozbük Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kepçe ve greyder ile sahillerde düzenleme yapıp gerekli görülen yerlerde kum serme işlemi yaptı. Ekipler ileriki günlerde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “ İlçemiz yaz sezonunun gelmesiyle yerli ve yabancı turist misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Vatandaşlarımızın ve yabancı konuklarımızın sahillerimizde konforlu bir şekilde keyifle vakit geçirebileceği alanları hayata geçirmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık, Gürçamlar ve Bozbük Mahallelerimizde kepçe ve greyder ile sahillerde düzenleme yapıp gerekli görülen yerlerde kum serme işlemi gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmaların tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.