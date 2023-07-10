Milas’ta Yörük şenliği coşkusu

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:50

Muğla’da Milas Belediyesi tarafından Milas Yörük Obaları Derneği Başkanı Erkan Turgut ve Ortaköy Muhtarı Mehmet Aral'ın ev sahipliğinde 11. Yörük Obaları Yörük Şöleni düzenlendi.

Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türbe Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşen şölen tüm gün süren etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın yanı sıra çok sayıda konuğun katılım sağladığı yörük şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İBRAHİM ETHEM YAĞCI ANILDI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Muğlalı yöresel sanatçı İbrahim Ethem Yağcı’yı anarak sözlerine başlayan başkan Muhammet Tokat, “Kültürümüze çok önemli katkılar vermiş ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İbrahim Ethem Yağcı’yı saygı ve hürmetle anarak konuşmama başlamak istiyorum. Emekleri, özverisi, kültürümüz adına yaptığı her şey için kendisine minnettarız” diye konuştu.

"MİLAS’IN İKİ BÜYÜK YAYLASINDAN BİRİ"

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılım sağlayan konuklara “hoş geldiniz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Tokat, “Türbe yaylası bizler için, Milas için çok önemli bir yerdir. Türbe, Milas’ın iki büyük yaylasından birisidir ve içerisinde birden fazla köyümüzü barındırmaktadır. Geyik Barajı’nın olduğu bir bölge içerisindedir. Çam künarı ile meşhurdur. Ev sahipliği yapan Türbe’de Ortaköy’ün yanında Olukbaşı, Çamlıyurt, Akkovanlık, Çallı köylerimiz de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜRBE’DE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE YERİNE GETİRDİK…”

Son bir yıl içerisinde Türbe köylerinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Tokat, “Adil bir şekilde bütün mahallelerimize hizmet dağıttık. Bu bölgeye takribi 50 bin metrekarenin üzerinde parke işi yapıldı. Yaklaşık olarak Olukbaşı’nda 5 bin, Çamlıyurt’ta 9 bin, Ortaköy’de 15 bin, Akkovanlık’ta 15 bin, Çallı 9 bin metrekare civarında parke imalatı yaptık. Vatandaşlarımıza son dönemde verdiğimiz sözleri büyük ölçüde yerine getirdik. Ortaköy’de çok amaçlı salon yaptık. Köy meydanında gerekli park ve merkezi düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Sekiz kilometre asfalt çalışması yaptık ve bir o kadar daha yapılmasını planlıyoruz. Yine bu bölgede gençlerimizi spora yönlendirecek halı saha projesini de hayata geçireceğiz” dedi.

“CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA YÖRÜK ŞENLİĞİNİ, TÜRBE KÖYLERİ İLE BULUŞTURDUK…”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaya hazırlandığını hatırlatarak sözlerini sürdüren Milas Belediye Başkanı Tokat, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yörük şenliğini Türbe köyleri ile buluşturmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, toyumuz hepimize hayırlı olsun. Çok acılar, çok buhranlar yaşadık. Bizim kendimize gelmemiz, biraz huzur bulmamız, güven kazanmamız ve kaynaşmamız için yörük kültürüne ihtiyacımız var. Bu noktada Milas Belediyesi olarak derneklerimizi ve kuruluşlarımızı desteklemeye özen gösteriyoruz. Atatürk’ün de dediği gibi "Arkadaşlar, gidip Toros Dağları’na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez” şeklinde konuştu.

“TÜRBE KÜNARINI ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Bölgede yetişen ürünlerin de dünyaya tanıtılacağını aktaran Tokat, “Bu etkinliğimizin Türbe’de yeni bir hedefe çığır açmasını özellikle istiyorum. Çam künarı çok değerli bir besindir ama Türbe künarı aroma olarak ayrı nitelikleri olan bir künardır. Önümüzdeki süre içerisinde Türbe’nin çam künarını tüm Türkiye’ye, dünyaya tanıtmak için yeni festivaller yapacağız. Bu duygularla sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, değerli şehitlerimiz, değerli gazilerimiz ve aileleri olmak üzere hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum, Ne Mutlu Türküm diyene diyorum” ifadelerini kullandı.

GRUP PUSULA DA SAHNE ALDI

Mahalli sanatçıların farklı yörelere ait seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar, oynanan oyunlarla keyifli bir ortamda gerçekleşen Yörük Şöleni, Grup Pusula konseriyle sona erdi.