Millet İttifakı’nın liderleri İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için İzmir'e geliyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) ev sahipliğinde düzenlenecek olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde Millet İttifakı'nın liderleri de katılacak.

Geleceğin Türkiyesi’nin konuşulacağı kongre 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. 1923 yılında düzenlenen ilk İzmir İktisat Kongresi'nden tam yüz yıl sonra geleceğin inşası yolunda ortak akıl buluşması olacak olan kongre öncesi hazırlık toplantıları çerçevesinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinden oluşan dokuz paydaş buluşması gerçekleştirildi. Türkiye ölçeğinde geniş bir temsiliyet kabiliyetine sahip 180 kurumun temsilcilerinin katıldığı toplantıların ardından üç taslak bildirge kamuoyuyla paylaşıldı.

Kongrenin ikinci safhasını ise uzman toplantıları oluşturuyor. 4 Şubat’ta tamamlanacak uzman toplantılarına katılan 200’den fazla bilim insanı, akademisyen, sivil toplum ile iş dünyasının önde gelen isimleri paydaş gruplarının hazırladıkları taslak bildirgeleri değerlendirdi.

Ana kongre, Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. 70’e yakın konuşmacı, daha adil ve özgür bir geleceğin inşası için gerekli iktisat politikalarına ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek. Aralarında Vandana Shiva, Bob Geldof, Michio Kaku ve Andrew McAfee gibi isimler geleceğin inşasına dair konuşmalar gerçekleştirecek.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç metni çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinin kongre boyunca sürecek müzakereleri sonucunda nihai halini alacak. Kongrenin sonuç bildirgesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarının belirlenmesinde tarihsel rol oynaması bekleniyor.

Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek.

18 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenecek buluşmada Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin belediye başkanları İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katkılarını sunacak.

Aynı günün akşamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Millet İttifakı’nın ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla ortak politikalar metnine ilişkin bir buluşma gerçekleşecek.

İTTİFAK LİDERLERİ İZMİR'DE

Millet İttifakı’nın altı genel başkanı 19 Şubat Pazar günü İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılarak geleceğin Türkiyesi’ne dair birer konuşma yapacak. Ana oturumlarda ise iktisatçılar başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının kapsamlı konuşmaları yer alacak.

21 Şubat Salı günü ise kongrenin nihai deklarasyonu, delegeler tarafından oylanarak kamuoyuna sunulacak.

Kongre programının detayları şu şekilde:

Ana Kongre Programı

15-21 Şubat 2023

15 Şubat 2023 Çarşamba

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

11:00 Açılış

11:20 Tunç Soyer - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

11:50 Selin Sayek Böke - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri

12:20 Bekir Ağırdır

12:50 Vandana Shiva

13:30 - 14:30 Öğle Arası

14:30 Serdar Şahinkaya

15:00 Işın Çelebi

15:30 Şükrü Ünlütürk

16:00 Gülfem Saydan Sanver

16:30 Çağlar Keyder

17:00 Andrew McAfee

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon

14:00-20:30 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Gençlik Forumu

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21:00 Oğuzhan Uğur Babala TV, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Özel Programı

16 Şubat 2023 Perşembe

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

11:00 Açılış

11:20 Şevket Pamuk

11:50 M. Murat Kubilay

12:20 Sıtkı Şükürer

12:50 Burcu Ünüvar

13:20- 14:00 Öğle Arası

14:00 Can Bilsel

14:30 Neptün Soyer

15:00 Joan Clos

15:30 Uğur Gürses

16:00 Michio Kaku

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon

14:00-20:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Eğitim Forumu

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21:00 Melike Şahin

17 Şubat 2023 Cuma

Bıçakçı Han

10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon

11:00 Açılış

11:10 Taşansu Türker

11:35 Alphan Manas

12:00 M. Salim Kadıbeşegil

12:25 Nur Batur

12:50 Yusuf Işık

13:15 Yusuf Kanlı

13:40- 14:30 Öğle Arası

14:30 Thomas Faist

14:55 Muhittin Bilget

15:20 Erol Köroğlu

15:45 Asım Karaömerlioğlu

16:10 Selva Demiralp

16:35 Selçuk Sarıyar

17:00 Alp Avni Yelkenbiçer

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

20:00-21:00 Bob Geldof

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21:00 Fahir Atakoğlu Orkestrası - Sertap Erener – Aşkın Nur Yengi (Sezen Aksu Şarkıları)

18 Şubat 2023 Cumartesi

Bıçakçı Han

10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün

İsmet İnönü Sanat Merkezi

09:00-14:00 Belediye Başkanları Forumu

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

13:00 Açılış

13:10 Burak Dalgın

13:40 Cem Say

14:10 Sharryn Kasmir

14:40 Refet Gürkaynak

15:10 Ufuk Akçiğit

15:40 Joschka Fischer

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

17:00-20:00 Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli

Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Şahinalp Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı

İbrahim Çanakçı DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı

Feridun Bilgin Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı

Ümit Özlale İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı

Sabri Tekir Saadet Partisi Genel Başkanvekili

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21:00 Kaan Sekban

19 Şubat 2023 Pazar

Swissotel Konferans Salonu

10:00-15:00 Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Fuar İzmir

17:00 Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması

Kemal Kılıçdaroğlu – CHP Genel Başkanı

Gültekin Uysal – Demokrat Parti Genel Başkanı

Ali Babacan – DEVA Partisi Genel Başkanı

Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi Genel Başkanı

Meral Akşener – İyi Parti Genel Başkanı

Temel Karamollaoğlu – Saadet Partisi Genel Başkanı

20 Şubat 2023 Pazartesi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

11:00 Açılış

11:20 Fuat Keyman

11:50 Gülsün Bilgehan

12:20 Kerim Rota

13:00- 14:00 Öğle Arası

14:00 Murat Karayalçın

14:30 Güven Sak

15:00 Ian Goldin

16:00 Francis Fukuyama (Online katılım)

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21:00 Cem Adrian & Mark Eliyahu

21 Şubat 2023 Salı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

11:00 Açılış

11:10 Emin Çapa

11:40 Hanri Benazus

12:10 Bülent Gültekin

12:40 Hacer Foggo

13:10 Timothy Garton Ash (Online katılım)

14:00-15:00 Öğle Arası

15:00 Galip Ener - Köy-Koop Temsilcisi

15:30 Mehmet Bozgeyik - KESK Eş Başkanı

16:00 Arzu Çerkezoğlu - DİSK Başkanı

16:30 Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Başkanı

17:00-17:30 Ara

17:30-19:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Metninin Oylanması

19:00-19:30 Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21:30 Kardeş Türküler