Muğla’da Göcek koyları yaza hazır

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:33

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:33

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek koyları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından korunuyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında turizm sezonunun başlamasıyla yeniden 4 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek’te bulunan atık alım merkezine taşıyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Göcek Koyları Büyükşehir sayesinde korunuyor.

ATIKLAR ÜCRETSİZ BERTARAF EDİLİYOR

Belediyesi atıkların toplanması konusunda, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman Koylarını ziyaret eden teknelerin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Kabul Tesisine ve Atık Alım Teknelerine, evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, bu atıklar ücretsiz alınarak bertarafı sağlanacak. Ayrıştırılmadan karışık olarak gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ¨Kirleten öder.¨ prensibi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabulü yapılacaktır.

15 BİN TEKNEYE HİZMET VERİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık toplandı.