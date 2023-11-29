Mustafa Gazalcı’ya ‘Onur ödülü’

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:17

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:17

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verdiği ‘Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü’ne bu yıl öğretmen, yazar, siyasetçi Mustafa Gazalcı uygun görüldü.

Gazalcı’ya ödülü İzmir’de YKKED ve Konak Belediyesi’nin desteğinde YKKED tarafından düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine eski İzmir Milletvekili ve CHP grup başkanvekili Kemal Anadol, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eğitimci yazar, şair Hidayet Karakuş, şair Tuğrul Keskin, eğitim emekçileri sendikaları ile demokratik kitle örgütü temsilcileri, Mustafa Gazalcı’nın dostları ve yakınları katıldı.

“CUMHURİYETİN ÖĞRETMENİ MUSTAFA GAZALCI”

24 Kasım Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü nedeniyle, YKKED kurucu başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş ile Rıfat Güler tarafından hazırlanan, Mustafa Gazalcı’yı çok yönlü çalışmalarıyla anlatan ve dostlarının yazdığı yazılardan oluşan “Cumhuriyetin Öğretmeni Mustafa Gazalcı” isimli armağan kitap da tanıtıldı.

BAL: DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN SESİ OLDUNUZ

YKKED Mandolin topluluğunun mini konseriyle başlayan törende konuşan YKKED Genel Başkanı Av. Gökhan Bal, Gazalcı’ya verilen ödül hakkında, “Meslek yaşamınızda öğretmen onurunu yüceltmeyi, öğretmenin mesleki hak ve çıkarlarını savunmayı birincil görev saydınız. Öğretmenlik yaşamınızın ilk gününden itibaren demokratik öğretmen hareketine katılarak, yaşamınız boyunca örgütlü mücadelenin ön saflarında yer aldınız. Tavas Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Denizli Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) şube başkanlığı görevlerini yürüttünüz. 1969 Kayseri’de Alemdar Sinemasında yapılan TÖS 22. Kurultayına Tavas delegesi olarak katıldınız. Gerici ve ırkçı çevreler tarafından saldırıya uğrayıp yakılmak istenen 400 öğretmenden biri olarak bu katliam girişiminin günümüzdeki önemli bir tanığısınız. 1977’de ve 2002’de Denizli milletvekili olarak katıldığınız parlamento kürsüsünde; ezilen, sömürülen yoksulların, emekçilerin; yoksulluğa mahkum edilen, sürülen, haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerinin; baskı ve zorbalıkla susturulmaya çalışılan sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin sesi oldunuz” diye konuştu.

“BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA ÖZLEMİNİ DİLE GETİREN...”

Mustafa Gazalcı’nın görev yaptığı Türkiye Barış Derneği ile uluslararası toplumun barış, kardeşlik ve dostluk içinde yaşaması için yürütülen çabalara katıldığını aktaran Bal, “Bu nedenle 12 Eylül faşist diktatörlüğü döneminde insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak tutuklanarak zindana atıldınız. Ruhunu Amerikan savaş aygıtı Pentagona satmış Kenan Evren ve suç ortağı generallerin zindanında, teslim olmayan, onurlu direnişinizle, dava arkadaşınız Sayın Dr. Erdal Atabek’in ifadesiyle; 'sakin, sabırlı, bilinçli, dayanıklı kişiliğiniz’ ile başınız dimdik savaştınız. Yaşadığınız her anı tarihsel anlamda belgeleyerek, araştırmacı yazar olarak yayımladığınız eserlerinizle gelecek kuşaklara aktardınız. Yapıtlarınızda, Köy Enstitüsü kültürünü, Cumhuriyet Eğitim Devriminin bilinmeyen, unutturulmaya çalışılan uygulamalarını ortaya koydunuz. Her biri baskısız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya özlemini dile getiren; laik, bilimsel ve demokratik eğitim mücadelesinde köşe taşı olan 24 kitabınızla, gericiliğin saldırılarına göğüs gerdiniz. Öğretmenlik onurunu korumak, eğitim hakkını savunmak, yaşamınızın temel ilkesi olarak çalışmalarınıza yön verdi. Sizi yürekten kutluyoruz… Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği YKKED 2023 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülünü size vermekten YKKED Genel Merkezi olarak onur duyuyoruz. Size ve ailenize bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

22 YILDIR DERNEK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Ödül töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gazalcı’nın siyasetçi olarak meclis kürsüsünde laik, bilimsel eğitim davasını kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekerek ödülü hak ettiğini vurguladı ve kendisini kutladı.YKKED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş konuşmasında, Mustafa Gazalcı’nın 22 yıldır dernek çalışmalarına etkin desteğine vurgu yaptı. Gazalcı’nın dernek yayın organı Yeniden İmece dergisinin hemen her sayısına yazı verdiğini belirten Kocabaş, sayısız dernek etkinliğinin konuşmacısı, sempozyum ve çalıştaylarının da katılımcısı olarak Gazalcı’nın dernek çalışmalarına önemli katkıları olduğunu vurguladı.

ANADOL: MUSTAFA İLE KARDEŞLİĞE VARAN ELLİ YILA YAKIN BİRLİKTELİĞİMİZ VAR

Mustafa Gazalcı’nın 1977’den beri CHP milletvekili olarak siyaset arkadaşı ve 12 Eylül faşizmi döneminde Barış Derneği Davası’ndan cezaevi arkadaşı olan eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol kürsüye gelerek, yakından tanıdığı siyasetçi Gazalcı’yı anlattı. Kemal Anadol şöyle konuştu: “Gazalcı ile yollarımız 1977 seçimlerinden sonra CHP Denizli Milletvekili sıfatını kazanarak meclise geldiği gün kesişti. Kırk yıllık dost gibi sarıldık birbirimize. O hiç duraksamadan bir önceki dönem oluşturduğumuz CHP sol kanadında yerini aldı. Aynı ekipte 12 Eylül faşist cuntası TBMM’ni kapatıncaya kadar birlikte olduk. Dostluğumuz bitmedi. İstanbul Kartal Maltepe 2. Zırhlı Tugay Askeri Cezaevi’nde devam etti. İkimiz de Barış Derneği davasında tutuklanmış ve yargılanmıştık. Yıllar sonra, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 22. Dönem CHP Grubunda tekrar buluştuk. O Denizli ben de İzmir Milletvekiliydim. Demem o ki, Mustafa ile arkadaşlığın üstünde kardeşliğe varan elli yıla yakın birlikteliğimiz var. Mustafa’nın önde gelen özelliği çalışkan olmasıdır. Kendisini boş bırakması eşyanın doğasına aykırıdır. Sadece arkadaşı olarak değil, dönemin CHP Grup Başkanvekili olarak söylüyorum; o milletvekilliğinin hakkını veren az sayıda siyasetçiden biridir. Elbette eğitim sorunlarına ağırlık veriyordu. Ama o tarım kesimindeki emekçilerin tütün, pamuk, üzüm üreticilerinin yanındaydı. Özelleştirmelere karşıydı. Sayısız soru ve araştırma önergeleriyle bunları meclise taşımıştı.”

KARAKUŞ: MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM SAVAŞÇISI

Mustafa Gazalcı’nın Gönen İlköğretmen Okulu yıllarından sınıf arkadaşı, TÖS ve TÖB-DER örgütlenmesinden edebiyatçı yazar, eğitimci Hidayet Karakuş da, “Mustafa, yalnız okullarda aldıklarıyla yetinmedi. Gazetelere eğitimle ilgili yazılar yazdı. Demeçler verdi. Kitaplar yazdı. Kitapları da hep eğitim üstüne özellikle Köy Enstitüleri üstünedir. Köy Enstitüleri Sistemi, Köy Enstitülerinin Meclis Süreci, 21 Köy Enstitüsü, Eğitimde Dinci Çember, Kadrolaşma Kıskacında Eğitim… Mustafa Gazalcı’yla okuldan sonra yalnız öğretmen yürüyüşlerinde değil kültür etkinliklerinde de birlikte olduk. Torbalı Yazıbaşı Kültür Etkinlikleri, Eğitim-Sen’in Marmaris’te düzenlediği eğitim söyleşileri, kitap fuarlarındaki etkinlikler, Fakir Baykurt Etkinlikleri, en son yine bir Gönen İlköğretmen Okulu çıkışlı eğitim doktoru Niyazi Altunya için Ankara’da düzenlenen güzel etkinlik… Daha nicesi… O hep aydın, pırıl pırıl bir öğretmen olarak Mustafa Kemal’in eğitim savaşçısı olarak günümüzde de yazmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

KEPENEK: GAZALCI EĞİTİMİ ÖYLE SIRADAN BİR EĞİTİM DEĞİLDİR

Mustafa Gazalcı ile parlamentodan yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Dr. Yakup Kepenek’in kutlama iletisini ise YKKED önceki dönem genel başkan yardımcısı Dr. Semiha Günal okudu. Kepenek iletisinde şunları vurguladı: “Mustafa Gazalcı, kişinin yaptığı iş ile özdeşleşmesinin olağanüstü bir örneğidir. Gazalcı, eğitim demektir. Gazalcı bedeni ve ruhuyla eğitimle yaşar; öğretmenliğinin dışında diğer yaptıklarının tamamı, onun üzerinde kitap ve sayısız makale yazarlığı; sendika ve dernek örgütçülüğü ve siyasetteki tüm çalışmalarının tümü eğitim eksenine göre biçimlenir. Ancak, özenle vurgulanması gereken çok önemli bir nokta var. Gazalcı eğitimi öyle sıradan bir eğitim değildir; Cumhuriyet aydınlanmasının temeli olan laik, demokratik ve bilimsel eğitimdir.”

Yapılan konuşmalardan sonra kürsüye çıkan Mustafa Gazalcı ödüle uygun buldukları ve tüm konuşmacılara ve katılımcılara tek tek teşekkür etti. YKKED çalışmalarını önemsediğini ve desteklemekten onur duyduğunu belirten Gazalcı, Yeniden İmece dergisinin her sayısında yazısının yayımlandığına dikkat çekti. YKKED 2023 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü töreni şair Tuğrul Keskin’in okuduğu şiirle sona erdi.