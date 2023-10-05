Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği başlıyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:51

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:51

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi üretici şenlikleri kapsamında Zeytinköy ilk nar şenliğine ev sahipliği yapacak. “Nar Neşesi Şen Tanesi” adı altında düzenlenen şenlik Efes Selçuk’un ilk nar şenliği olacak.

Narın lezzetini ve bereketini öne çıkaran şenlik, 8 Ekim Pazar günü saat 14.00’de nar hasadı ile başlayacak.

Nar üreticisine destek olmak amacıyla tarım kenti Efes Selçuk’un köylerinden Zeytinköy’de düzenlenecek şenlikte en güzel nar da seçilecek. Şenlikte katılımcılara ayrıca nar fidanı hediye edilecek.

Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği’nde saat 17.00'de köy meydanında Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Hüseyin Turan, türküleri ile sahne alacak.