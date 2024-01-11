Narlıdere Metrosu için geri sayım başladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:34

Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan tek yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu'nda geri sayıma geçti. Hem istasyon hem de peyzaj çalışmalarının devam ettiği Narlıdere Metrosu’nda açılışa sayılı günler kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Şehitlik, Çağdaş ve Güzel Sanatlar istasyonlarına inerek incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon’un da bulunduğu incelemede Başkan Soyer son durum hakkında bilgi aldı.

SOYER: VADETTİĞİMİZ TARİHTE HEP BERABER AÇACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok hummalı çalışma derler ya, aynen öyle. Gün sayıyoruz, çok az kaldı. Şubat ayında Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımız, işletmeyi test etmek üzere İzmir Metro A.Ş.’ye devredecek. Bu istasyona yürüyen merdivenle indik, bu bile başlı başına bir heyecan. Hayalini kurduğumuz bir şeydi ve nihayet gerçekleşti. Çok kısa bir süre sonra da İzmirlileri Narlıdere Metrosu ile taşımaya başlayacağız. Şehir üstündeki bu güzergahta trafik rahatlayacak, insanlar çok daha konforlu ve ucuz seyahat edecek. Otobüs güzergahlarındaki yoğunluğun kalkması, aynı zamanda insanların şehirde nefes almasını sağlayacak. Her bir istasyon etrafında parklar, peyzajlar tamamlanıyor. Büyük bir heyecanla son rötuşları yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, yetişecek. Bütün arkadaşlarıma minnettarım, gurur duyuyorum. Metroyu vadettiğimiz tarihte hep beraber açacağız” ifadelerini kullandı.

“METRO ÜSTLERİ REKREASYON ALANLARI OLACAK”

Metro istasyon girişlerinin İzmir’e yakışır güzellikle tasarlandığını ifade eden Başkan Soyer, “Kent, oturma gruplarıyla, mobilyalarıyla, yeşiliyle, herkesin gözünü okşayacak rekreasyon alanları kazanacak. Dolayısıyla bir yandan toplu ulaşımı modernleştirmiş oluyoruz, bir yandan da üstünde kentli için nefes alınacak alanlar yaratmış oluyoruz” dedi.

7 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Tünel çalışmaları ile ray döşeme işleri tamamlandı. Toplam 14,5 kilometre tünel açıldı. Hat içinde ve istasyonlarda elektromekanik işler sürüyor. Hat işletmeye açıldığında, günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yapılıyor.

285 MİLYON AVROYU BULDU

İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018’de, 252 milyon avro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile 285 milyon avroyu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir’in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergâh, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.