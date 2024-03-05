Narlıdere Metrosu’nda Kaymakamlık İstasyonu da açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Şubat’ta açılan Narlıdere Metrosu’nun son istasyonu Kaymakamlık da hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 287 milyon avro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, İzmirlilere 15 Nisan tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:23
Narlıdere Metrosu’nda Kaymakamlık İstasyonu da açıldı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve başladığında yüzde 12 seviyesinde olan, 287 milyon avroluk yatırımla Fahrettin Altay ile Narlıdere’yi bağlayan Narlıdere Metrosu, 24 Şubat’ta görkemli bir törenle açıldı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere Metrosu’nun tamamlanmayan istasyonu Kaymakamlık da hizmet vermeye başladı. Narlıdere Metrosu'nun ön işletim sürecinde 15 dakikalık sefer planı uygulanıyor. İlerleyen dönemde bu süre kısalacak.

KAYMAKAMLIK İSTASYONU AÇILDI

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan hat üzerinde sırasıyla Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Son durak Kaymakamlık istasyonu, dün itibariyle hizmet vermeye başladı.

287 MİLYON AVRO’YA MAL OLDU

İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018’de, 252 milyon avro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi.  Bu bedel, keşif artışları ile 287 milyon avroya buldu. İzmir’in kuzeyindeki Bornova ile güneyindeki Narlıdere arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.


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