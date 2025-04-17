Narlıdere'de 2. Emekliler Lokali ve Narista açıldı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:25

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:25

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve gelmesiyle hayata geçirilen ve İzmirliler tarafından çok sevilen Emekliler Lokali’nin ikinci şubesi ile özellikle gençlerin gözdesi olacak Narista Büfelerinin ilki, aynı gün hizmete alındı.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, meclis üyeleri, muhtarlar, STK’ların temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla önce Ilıca Mahallesi Sarışın Sokak’ta yer alan Emekliler Lokali Ilıca Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından ise, Sahilevleri Mahallesi Gürler Caddesi’ne konumlandırılan Narista Büfesi’nin halka tanıtımı yapıldı.

ÜÇÜNCÜ EMEKLİLER LOKALİ SÖZÜ

Kendilerinden önce görev yapan belediye başkanlarına ve belediye bürokratlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Narlıdere’mize taş üstüne taş koyan herkese minnettarız. Biz de bu anlayışla Narlıdere’mizin geleceğine yeni tuğlalar ekliyoruz. Ülkemizin geçtiği ekonomik zorluklardan belediye olarak biz de etkilensek de mazeret üretmiyor, sorumluluğumuzun bilinciyle Narlıdere’miz için çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in talimatları ve toplumcu belediyecilik anlayışımızın getirdikleri ile birlikte sosyal belediyecilikten de sorumluyuz. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, komşularımızın refahını artırmak ve yaralarına ilaç olabilmek için mücadele ediyoruz. Seçim döneminde yaş almış büyüklerimize söz vermiştim. ‘Sizlerin için çalışma yapacağım’ demiştim. Kasım ayında ilk Emekliler Lokalimizi açmış, orada ikinci Emekliler Lokalimizin sözünü vermiştim. Şimdi ikinci Emekliler Lokalimizin açılışında, üçüncü Emekliler Lokalimizin sözünü veriyorum” dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Seçim döneminde gençlere de söz verdiklerini hatırlatan Başkan Erman Uzun, “Gençlerimizin artık ciddi ücretler ödeyerek sosyalleşmesine gerek kalmayacak demiştim. Gençlerimiz artık Narista ile birlikte bardaklarını huzura mutluluğa kaldıracak, İzmir’in en güzel sahilinde keyifle dolaşacak. Narlıdere’de artık emeklilerimiz, gençlerimiz, ‘bir çay, bir kahve kaç para’ diye düşünmeyecek. Keyifle çayını, kahvesini içecek. Yaptığımız tüm bu hizmetler, hayata geçirdiğimiz tüm projeler, siz değerli komşularımıza ‘biz her zaman sizin yanınızdayız’ demek şeklimizdir. Bu güzel alanların yapılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, destek olan meclis üyelerimize, bizlere inanan ve güvenen siz değerli komşularıma teşekkür ediyorum. Narlıdere’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

EMEKLİLER LOKALİ’NİN 2’NCİ ŞUBESİ OLDU

Bütçe dostu fiyatlarla hizmet veren Narlıdere Belediyesi Emekliler Lokali’nin ilki 2024 Kasım’dan bu yana Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı’nda açılmıştı. Emekliler Lokali’nde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra; tatlı çeşitleri, soğuk sandviç, gevrek, boyoz gibi ürünler de yer alıyor. 15 Nisan itibariyle Çamtepe ve Ilıca Şubeleri ile hizmet verecek Emekliler Lokali’nin üçüncü şubesinin ise Huzur Mahallesi’nde açılması planlanıyor.

UYGUN FİYATA KAHVE NARİSTA’DA

Uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlere Sahilevleri Gürler Caddesi’nde hizmet veren Narista Kahve kiosklarında, esspreso, americano, latte, cappuccino, mocha, macchiato ve sıcak çikolata gibi ürünlerin yanı sıra tatlı ve soğuk sandviç çeşitleri de yer alıyor. Narista’da, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin ürünleri de satılıyor. Narista Kahve kiosklarının önümüzdeki günlerde artırılması planlanıyor.