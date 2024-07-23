Narlıdere’de KİM hayata geçti

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:55

İzmir’de Narlıdere Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve yurttaşlardan taleplerine daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Komşu İletişim Merkezi’ni (KİM) kurdu. Belediye ile iletişime geçmek isteyen vatandaşlar artık Komşu İletişim Merkezi’ne şahsen başvuru (halk masası), sosyal medya (narliderekim), whatsapp ve çağrı merkezi ile web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören KİM’e halktan gelen talepler için önce kayıt açılıyor, ardından ise sistem üzerinden ilgili birimlere yönlendiriliyor. İşin sınıfına göre belirli bir çözüm süresi belirleniyor ve söz konusu talebin takibi sağlanıyor. Böylece istek, şikâyet, görüş ve önerilerin takibi ve kısa sürede çözümü gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile entegrasyon halinde olan sistem, her mahalle ve sokak için raporlama hizmeti de sunuyor.

"ÇÖZÜM SÜRESİ KISALACAK"

KİM ile vatandaşlarla doğrudan ve hızlı hizmet götürdüklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Komşu İletişim Hattı ile vatandaşlarımıza artık daha yakınız. Narlıdere KİM ile komşularımızın istek, şikâyet ve taleplerine daha kısa sürede çözüm üretecek, vatandaş memnuniyetini daha yukarılara çıkaracağız. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte, samimiyet ve hoşgörülü ile vatandaşlarımıza olan hizmet sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Hizmetlerimizin kalitesindeki verimliliği ve etkinliği artırarak komşularımıza Narlıdere’de yaşamanın huzur ve mutluluğunu daha çok hissettirmek istiyoruz” diye konuştu.