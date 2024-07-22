Narlıdere’den mesailere ‘aşırı sıcak' düzenlemesi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:58

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:58

İzmir’de Narlıdere Belediyesi, termometrelerin en yüksek seviyeyi gördüğü son günlerde, sahada görevli personelin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı sahada görevli ekiplerin yeni çalışma saati 06.00-13.00 olarak belirlendi. Alınan kararla, aşırı sıcakların neden olabileceği olası sağlık problemlerinin önüne geçmeyi hedefleyen Narlıdere Belediyesi, yurttaşa sunulan hizmetlerin aksamaması için de gerekli tüm önlemleri aldı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Kavurucu sıcakların halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Yaz ayları ile birlikte artan sıcaklıklar hem sağlığı tehdit ediyor hem de sahada görevli personelimiz için çalışma koşullarını oldukça zorlaştırıyor. Narlıdereli komşularımız için sahada emek veren ve her zaman en iyisini yapmaya gayret eden mesai arkadaşlarımızı kavurucu sıcaklardan korumak için böyle bir karar aldık. Çok zor bir iş yapıyorlar ve beden gücü ile çalışıyorlar. Mesai saatlerinde yaptığımız düzenleme ile hem mesai arkadaşlarımız sıcaktan etkilenmeyecek hem de halka sunduğumuz hizmetler aksamayacak” dedi.

Başkan Erman Uzun, aşırı sıcaklara karşı vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda uyardı. Uzmanların, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Erman Uzun, “Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sıcak havalarda daha tedbirli davranmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.