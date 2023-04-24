Öndeş: Bu seçimler ülkenin son kurtuluşu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:09

Güncelleme: 24.04.2023 - 19:09

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu.

TELE1'e konuk olan Öndeş; Germencik’in Cumhuriyet döneminin ilk belediyelerinden biri olduğunu ve tarım, turizm ve sanayi değerleri bakımından bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Üretimde markalaştırma çalışmalarında yetersiz kalındığını da itiraf eden Öndeş, “Türkiye’nin en güzel inciri bu bölgede yetişiyor. Göreve gelir gelmez ‘Germencik, değerlerinin farkına varmalı’ diyerek kabuğumuzu kırmaya ve ilçemize katma değer katmaya yöneldik. İncirin anavatanıyız ama bunu markalaştırmış mıyız diye düşündük ve göreve başladığımız ilk yıl ‘İNYA’ markasını oluşturarak üreticiye ve işletmeciye bu alanda bir örnek gösterdik. Ardından kooperatifleşme çalışmalarımızı başlattık. Şu an hava meydanlarındaki alışveriş merkezleriyle, ürünlerimizin satışı için anlaşmalar yapıyoruz. İstanbul dahil birçok büyükşehir ve ilçeye ürün göndererek perakende satış gerçekleştiriyoruz. Paketlenip perakende olarak sunulduğunda ürünümüzün muazzam bir getirisinin olacağını biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin en fazla zeytin ağacının olduğu 2 ilden birisi Aydın. Çok değerli ürünlerimiz olmasına rağmen maalesef markalaşma konusunda geri kalmışız” diye konuştu.

“LİDERLİK, İŞİ İYİ BİLENLERİ YAN YANA GETİRMEKTİR”

Doğal kaynaklar gibi doğal afetler konusunda da devlet politikalarının uygulanması gerektiğini ve imar aflarının, ölümü kaçınılmaz hale getirdiğini söyleyen Öndeş, “Bir gerçek var: Birinci derece deprem bölgesindeyiz. Bu kaçınılmaz ama daha güvenli binalarda yaşıyor olmamız gerekir. Bunun da devlet politikası olması lazım. İlçemizde yüksek katlı binalarımız az, yüksek katlı yapılara izin vermiyoruz. Biz imar grubumuzla beraber ‘vatandaş bizi kötü bilsin ama biz doğrusunu yapalım’ anlayışındayız. Bu, eğitime, bilime önem verecek insanlarla olur. Liderlik, işi en iyi bilenleri yan yana getirme sanatıdır. Hükümetlerden de devletten de beklenen budur” diye konuştu.

“HASTANE DEĞİL DOKTORLAR GÜZEL OLMALI”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Öndeş, “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu uğurda çok emek verdi. Çok farklı insanların yan yana gelmesi de gösteriyor ki bu seçimler ülkenin son kurtuluşu. Cumhuriyet’in 100. yılındayız. Son yüzyılda ülkemizin, kurulduğu dönemden itibaren neleri kaybettiğine bakmamız lazım. Milletimizin bu hususları göz ardı etmeyeceğine hem Aydın’da hem de bölgede desteğin tam olacağına inanıyorum. Çünkü vatandaş artık sadece yapılan yollara değil, ülkenin bunlardan daha önemli ve kıymetli değerleri olduğunun farkında. Atatürk döneminde yurt dışından ülkemize beyin göçü vardı, şimdi tersine bir göç gerçekleşiyor. Çünkü huzur ve güven yok. Bu da ileriyi görmek isteyen gençleri, sanayiciyi etkiliyor. Hastane değil, doktorları güzel olmalı. Biz cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi bugün de dipteyiz ve yükselmemiz lazım. Geleceğimizin güven altında olmasını istiyorsak, gerçekten baharı ve umudu vadeden bir değişimin yanında olmalıyız” dedi.

2019 yerel seçimlerinde vadettiği 34 maddeden 30’unu gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Öndeş, Germenciklilerin ve partisinin kendisini tekrar aday göstermesi durumunda görevi seve seve yapacağının altını çizdi.