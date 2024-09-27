Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi Bostanlı’da açıldı

Karşıyaka Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya destek için hizmete açtığı Çatı Bostanlı Stüdyo’da Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi açıldı.

Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi Bostanlı’da açıldı
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:53

“Kütüphaneler İmparatoriçesi” olarak bilinen Rasime Şeyhoğlu’nun adı Karşıyaka’da yaşayacak. Karşıyaka Belediyesi’ne ait Çatı Bostanlı Stüdyo’da Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi 26 Eylül Dil Bayramı’nda açıldı.

Açılış törenine Eski milletvekillerinden - yazar Kemal Anadol, şair- yazar Hidayet Karakuş, yazar Öcal Uluç, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ile Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölgesi idari ve mali işler sorumlusu İsmail Çetinkaya katıldı.


Etiketler: #Kemal Anadol #Cumhuriyet Gazetesi
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