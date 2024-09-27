Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi Bostanlı’da açıldı
Karşıyaka Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya destek için hizmete açtığı Çatı Bostanlı Stüdyo’da Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi açıldı.
“Kütüphaneler İmparatoriçesi” olarak bilinen Rasime Şeyhoğlu’nun adı Karşıyaka’da yaşayacak. Karşıyaka Belediyesi’ne ait Çatı Bostanlı Stüdyo’da Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi 26 Eylül Dil Bayramı’nda açıldı.
Açılış törenine Eski milletvekillerinden - yazar Kemal Anadol, şair- yazar Hidayet Karakuş, yazar Öcal Uluç, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ile Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölgesi idari ve mali işler sorumlusu İsmail Çetinkaya katıldı.
Etiketler: #Kemal Anadol #Cumhuriyet Gazetesi
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