Recai Şeyhoğlu 59. kütüphanesini Bayındır’da açtı
Türkiye’de ve Belçika’da kütüphaneler açan Recai Şeyhoğlu, 59. kütüphanesini İzmir’in Bayındır ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı’nda açtı.
İzmir, Manisa, Balıkesir, Bolu, Tokat, Karaman, Antakya, Muğla, Osmaniye, Belçika’nın Charlerio kentinde 2002’den bu yana 58 kütüphane açan Recai Şeyhoğlu, İzmir’de CHP Bayındır İlçe Başkanlığı’nda 1200 kitaplı kütüphane açtı. 59. kütüphanelerini açan Şeyhoğlu, 60. kütüphanesini de Manisa’nın Turgutlu ilçesinde açacaklarını duyurdu.
CHP İlçe sekreteri Olcay Dermenci, kadın kolu başkanı Emine Umsu, gençlik kolu başkanı Oğuz Seryan, önceki ilçe örgütü başkanı Şenay Çetinbaş, karikatürist- yazar Hasan Efe, Konak Belediyesi’nin önceki kültür müdürlerinden yazar Salim Çetin’in ve çok sayıda partili ve kitapseverin katıldığı açılışta kütüphanenin raflarını yaptıran eski İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, kitabı, kütüphanenin ve okumanın önemine değindi. Olcay Dermenci de kitap bağışında bulunanlara teşekkür etti.
ALEV COŞKUN'DAN TELGRAF
Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs telgrafla kütüphanenin Bayındır için hayırlı olmasını diledi. Kemal Nehrozoğlu, Yekta Güngör Özden ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de açılışa telefonla bağlandı.
Dünya ve Türk klasiklerinin yanı sıra çok sayıda araştırma- inceleme kitabı, Atatürk ve Cumhuriyet kitapları ile farklı türlerde kitap ve dergiler bulunan kütüphanede bilim- sanat ve edebiyat alanlarında söyleşiler de düzenlenecek.
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