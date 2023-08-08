Sağlıkta şiddetin yeni mağdurları: Veterinerler!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:50

Şu sıralar ülke gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi de veteriner hekimlere yapılan saldırılar.

Bunun en yeni örneği Ankara’da yaşandı.

Bir vatandaş, enfeksiyon tedavisi gören kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere saldırı gerçekleştirdi.

Görülüyor ki yaşamın tüm alanlarında uygulanan şiddet, sağlık alanında da hızla arttı ve artık dayanılmaz bir boyuta geldi.

Böylece veteriner hekimler de bu şiddetin en büyük mağdurlarından biri oldu.

Ne yazık ki mobbing, taciz, linç hatta darp ve şiddete maruz kalarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar.

2022 yılında görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale’nin katilinin cezası henüz kesinleşmemişken geçtiğimiz hafta da başka bir veterinerin kendi muayenehanesinde saldırıya uğraması inanın kabul edilebilir bir durum değildir.

Ailemizin bir parçası olan hayvanların sağlığı için ülkemizin her yerinde hizmet veren veteriner hekimlere yapılanlar karşısında kimse susmamızı beklemesin lütfen!

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı gerçekten…

Bu ülkede bir yetiştirici silahlı fotoğrafını çekinmeden sosyal medya hesabından paylaşarak "Köye hayvanlarımıza aşıya gelecek veteriner hekimi bu köye sokmayacağım" diyorsa sözün bittiği yerdeyiz demektir.

Kamu hizmeti veren veteriner hekimlerin yaptığı fedakarlıklar gözümüzün önündeyken, darp edilmeleri, bıçaklanmaları hatta öldürülmeleri ülke adına hepimiz için bir utanç vesikasıdır.

Devletin harekete geçmesi, veteriner hekimlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük hakları, yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun şekilde yeniden güncellenmelidir.

“Sağlıkta Tek Çatı” yaklaşımı benimsenmedikçe kamusal sağlık uygulamalarının uyum içinde yürümesi de mümkün değildir.

İnsan ve toplum sağlığını korumak gayesiyle mesleki faaliyet yürüten veteriner hekimlere yönelik saldırıların da beşeri hekimlerde olduğu gibi “Sağlıkta Şiddet” yasası olarak bilinen kapsamda değerlendirilmesi şarttır.

Kamuoyunda yapılan bu saldırıların sıradanlaştırılması hatta normalleştirilmesi büyük bir tehlike arz etmektedir.

Bu vesileyle Ankara’da görevi başında şiddete uğrayan Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’na destek olmak ve seslerini duyurmak için veteriner hekimlerin 21 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle iş bırakma eylemini de bir vatandaş olarak gönülden destekliyorum.

Gelin veteriner hekimlerimize yapılan haksızlıklara, ayrımcılığa ve şiddete karşı beraber olalım.

Olalım ki buna bir daha kimse cesaret edemesin!