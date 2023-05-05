Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:34

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya'da yaptığı konuşmaya Millet İttifakı'na yaptığı ağır eleştiriler ve kullandığı dikkat çekici ifadeler damga vurdu.

Erdoğan’ın sözleri ve üslubu ne devlet nezaketine uygundu ne de bir Cumhurbaşkanı’na yakışır nitelikteydi.

Özellikle de "Biz emri Allah'tan alıyoruz" sözlerine sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için sarfettiği “Bay Bay Kemal ile yanındakiler emri Kandil'den alıyor. Biz emri Allah'tan alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor" sözü ise Türk Milleti’ne söylenmiş ve tarihe not edilecek düzeyde onur kırıcı bir açıklamaydı.

21 yıldır bu üsluptan bıkan ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyen seçmene “Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar” demek bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hiç yakışmadı.

Bu da yetmezmiş gibi seçimler için "Emri Allah'tan aldığını" iddia etmesi akıl alır gibi değildi.

Erdoğan’a sormazlar mı “Allah, size bu emri ne zaman verdi?” diye…

Sorarlar elbette…

Mesela “Allah, size bu emri nasıl iletti ve size verdiği emirde ne söyledi?” diye merak edenler de olmaz değil…

Yazık gerçekten çok yazık!

2023 Türkiye’sinde geldiğimiz nokta çok trajikomik.

Erdoğan neredeyse peygamber ilan edilecek!

Size iki örnek vereyim bu konu ile ilgili…

Birincisi: 2023 Genel seçimlerinde İstanbul 1.Bölge 6.sıradan AK Parti milletvekili adayı Hulki Cevizoğlu, televizyon ekranlarında “Hz. Muhammed, İslamiyet’in Peygamberi, Peygamberimiz bugün dirilip gelse parti kursa Erdoğan’dan daha yüksek oy alamaz” dedi.

İkincisi ise: AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız katıldığı bir nikahta konuşma yaptığı sırada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" dedi. Kendisi bu konuşmasıyla peygamber benzetmesi yapmamış mıydı?

Ülke olarak iyi bir ruh halinde değiliz.

Lakin ne mutlu ki önünüzde 14 Mayıs Seçimleri var.

Karanlıktan önceki son çıkış.

Bu şansı iyi değerlendirmek de seçmenin elinde.

Halkın ekonomik olarak çok zorlandığı, hukukun gukuk olduğu, Anayasa’nın rafa kalktığı bu düzenin bitmesini, özgür demokratik bir yaşamı tercih ediyorsanız;

1950 sonrası Demokrat Parti döneminde Başbakan Adnan Menderes’in CHP’yi eleştirirken en sık kullandığı atasözlerinden biri de “Hafıza-i beşer, nisyan ile malûldür “ sözünü bir kenara not edin o zaman.

İnsan hafızasının unutkanlık hastası olduğunu belirten, Türk insanını en güzel anlatan sözlerden biridir bu.

Bu sebeple sana yapılanları ve “Dünü unutma” ey halkım!

Dünü unutursan,

Yarının hiç olmaz!