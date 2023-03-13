Sefa Taşkın okurlarıyla bir araya geldi
Bergama eski belediye başkanı Sefa Taşkın, yeniden basılan “Mysia ve Işık İnsanları" adlı kitabının imza töreninde İzmir Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya geldi.
İnşaat mühendisi, siyasetçi, çevreci, yazar, Bergama eski belediye başkanı Sefa Taşkın, İzmir Kitap Fuarı’da okurlarıyla bir araya geldi.
Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından ilk baskısı 1997 yılında yapılan ve "Işık İnsanları" olarak bilinen Anadolu'nun en eski halklarından "Luvileri" anlatan "Mysia ve Işık İnsanları" adlı kitabının imza törenini gerçekleştiren Taşkın, “Luvi bilimiyle, yeni bilgileriyle gözden geçirildiği, genişletildiğimiz kitabımız okuyucuya birçok yeni bilgi sunuyor” dedi. Etkinliğe Arkeoloji ve Sanat Yayınları yöneticisi Sema Başgelen de katıldı.
Türk ve Yunan halkları arasında dostluğun ve barışın gelişmesi ve kalıcı hale gelmesi konusunda yaptığı çalımalarından dolayı 1996 yılında Abdi İpekçi Barış Ödülü alanan Taşkın'ın "Mysia ve Işık İnsanları" dışında dokuz kitabı vardır.
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