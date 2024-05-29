Seferihisar’da işçiye promosyon müjdesi

Seferihisar Belediyesi’nde 700 işçiyi kapsayan maaş promosyonu anlaşması yapıldı. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmaya göre işçilere, 37 bin 500’er TL ödenecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:59
Seferihisar’da işçiye promosyon müjdesi
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İzmir, Seferihisar Belediyesi, maaş promosyonu için ihaleye çıktı. Bankalarla gerçekleştirilen maaş promosyonu ihalesine Seferihisar Belediyesi Jeotermal Anonim Şirketi Genel Müdürü Tayfun İlhan, DİSK Genel İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, Seferihisar Belediyesi Sendika temsilcisi Mehmet Ali Uzun katıldı. Uzun süren görüşmelerin ardından en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası ile anlaşmaya varıldı. Maaş promosyonu anlaşmasına göre 700 belediye işçisine banka tarafından, 37 bin 500’er Türk Lirası ödeme yapılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar’a en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Bunu da, mesai arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın emeğini ve haklarını  iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde yaptığımız ihale sonucunda alınacak bu promosyon, personelimize bir nebze destek olacaktır. Emekçi kardeşlerim ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.


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