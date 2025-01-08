Selçuk’ta halk ekmeğin fiyatı 9 lira oldu

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:37

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:07

İzmir’in Selçuk Belediyesi, halk ekmek büfeleriyle hem esnaf hem de yurttaşı koruyor. Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz nedeniyle artan yoksulluk ve alım gücünün düşmesi karşısında dar boğazdan geçen yurttaşların yükünü hafifletmek amacıyla hizmet veren büfelere zam yapılmadı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana nöbet alanında yapılan Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda, 2025 yılı itibariyle ekmek fiyatının 12,5 TL’ye zamlanmasına rağmen Efes Selçuk Halk Ekmek Büfelerinde ekmeğin satış fiyatını 9 TL olarak açıkladı.

KENDİ EKMEĞİNİ ÜRETECEK

Başkan Sengel, Belevi’de çalışmaları süren ekmek fırınını yakında hizmete açacaklarını müjdeledi. Kendi ekmeğini üreterek, halk ekmek büfelerinin kent genelinde çoğaltılması için de çalışmalarını sürdürecek. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan yüksek kapasiteli fırın sayesinde günlük daha fazla ekmek üretilerek, uygun fiyat ile Halk Ekmek büfelerinde daha fazla yurttaşa ulaştırılacak.

“HALKI MAĞDUR ETMEYELİM”

Hem halkı hem de esnafı mağdur etmeyecek şekilde çalıştıklarını aktaran Sengel; “İlçemizde ekmek fiyatı 12,5 TL oldu. Belediye büfelerinde 9 TL. Biz ne fırıncıyı ne de bakkalı ezdirelim ama halkı da mağdur etmeyelim diye direnmeye çalışıyoruz. Birazcık olsun bir şeyler yapmaya çalışacağız ama onlara da zarar vermeyelim derken öteki taraftan da halkın kursağına giren ekmekten etmemek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.