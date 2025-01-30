Sevgi Yolu’nun çehresi ortak akılla değişecek

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:02

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:02

Konak’ta katılımcı yerel yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’in simgelerinden Sevgi Yolu’nun eski günlerine kavuşması, daha estetik, daha sürdürülebilir bir çekim merkezi haline getirilebilmesi için Sevgi Yolu esnafıyla bir araya geldi. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Mutlu’yla beraber teknik ekibi de katılarak esnafın önerilerini ve talepleri not etti. Oldukça verimli geçen toplantıda Sevgi Yolu’na dair sorunları çözmeye yönelik uzlaşma kararı çıktı. Esnafın iş yapabilmesi için sosyal ve kültürel hareketlilik sağlanması, stantların yeniden düzenlenmesi ve hem estetik hem altyapı çözümleri için öneriler kaydedilirken, ilerleyen günlerde daha verimli çalışabilmek adına komisyon oluşturuldu. Komisyonda Sevgi Yolu esnafının seçtiği sözcüler ve Konak Belediyesi teknik ekibi yer aldı. Başkan Mutlu, Sevgi Yolu esnafına sormadan hareket etmeyeceklerini, onların fikirlerinin Sevgi Yolu’nun yeniden tasarlanmasında çok önemli olduğunu dile getirerek, “Biz sizin fikrinizi sormadan hiçbir şey hazırlamadık. Burayı kullanan sizlersiniz. Buradaki tasarımda sizin fikirleriniz, sizin söyleyecekleriniz çok önemli” dedi ve sözü esnafa verdi.

“DİKTE ETMEYE DEĞİL, FİKİRLERİNİZİ ALMAYA GELDİK”

Sevgi Yolu esnafını tek tek dinleyen ve notlarını alan Başkan Mutlu, yapılan toplantının amacının hep birlikte karar almak, birlikte hareket etmek olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, Sevgi Yolu’nun mevcut durumunu anlatan kısa bir sunumun ardından esnafın içinin rahat olmasını istediklerini belirterek şunları söyledi: “Burada, bir şeyi dikte etmek amacıyla bir araya gelmedik. Sevgi Yolu şu anki haliyle estetik değil, sürdürülebilir değil. Burayı hep birlikte, tekrar, estetik bir kullanıma döndürmek; havuzlarının sularının aktığı, yıldızlarının tekrar yapıldığı, yer aydınlatmalarıyla ışıklı yoluna kavuşmuş bir hale dönüştürmek istiyoruz. Sizlerden önerilerinizi almak istiyoruz.”

AMAÇ ESNAFI DA KORUMAK

Ülkedeki ekonomik krizi hatırlatan Başkan Mutlu, Sevgi, Yolu’nun sadece çocuklara test kitabı alınan konumundan çıkarılarak yeniden, takıların zevkle gezildiği, “Hiçbir yerde bulunmayan kitap Sevgi Yolu’nda bulunur” imajına sahip bir Sevgi Yolu oluşturmak istediklerini dile getirdi. Başkan Mutlu, “Sevgi Yolu’nun mevcut hali, halka, gelin buradan alışveriş yapın, demiyor. Biz burada aslında sizleri korumak istiyoruz. Biz, sizleri mağdur etmeden Sevgi Yolu’nu estetik hale getirip insanların gelmek istediği bir yer yapalım istiyoruz. Sevgi Yolu daha estetik, daha çekim merkezi bir konumda olmalı. Biri sosyal medyada paylaştığında, keyifle ‘Ben Sevgi Yolu’ndaydım, burayı mutlaka görmelisiniz’ demeli, herkesi buraya davet etmeli” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Yapısal ve görsel düzenlemeyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle de Sevgi Yolu’na hareket getireceklerini ifade eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Önce birlikte bir uzlaşı zemini oluşturup Sevgi Yolu’nu estetik bir hale getirmemiz gerekiyor. Sonrasında müzik dinletileri, gösteriler de olacak. Her yapılan etkinliğin ilk önce esnafa döndüğünü en iyi bilenlerdeniz. Biz olabildiğince müzikle, festivalle canlandırmak, insanların kaybettiği neşeyi ve motivasyonu küçücük de olsa geri getirmek, bunun da esnafa dönüşümünü sağlamak üzere projeler üretiyoruz” dedi.

KOMİSYON OLUŞTURULDU

Toplantının bitiminde Sevgi Yolu’nda izlenecek yol haritasını oluşturmak için içinde esnafın da yer aldığı bir komisyon kuruldu. Sevgi Yolu esnafı adına konuşan Yahya Özruh, “Sizin bizim yanımızda olduğunuz gibi biz de sizin yanınızdayız. Koşulları birlikte değerlendirip birlikte karar verirsek çok mutlu oluruz” diye konuştu.