Sinpaş tarafından yapılan inşaat Milli Park’ta yıkıma neden oldu

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:43

Marmaris’in en güzel koylarından biri olan Kızılbük’de Sinpaş tarafından yapılan otel, devremülk inşaatı Kızılbük’ü tanınmaz hale getirirken, Milli Park’ta bulunan dağ tamamen tıraşlanarak tahrip edildi.

Defalarca inşaatın durdurulması için dava açan ve eylemler yapan Marmaris Kent Konseyi üyeleri, “Artık bu katliamı durdurun” çağrısı yaptı. Aynı inşaatta geçen hafta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü izniyle dinamitle patlatma yapılmıştı.

İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisinde 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Sinpaş Holding, iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için başvurmuştu. Marmaris Kent Konseyi, bu kararın iptali için dava açarak yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Bilirkişinin hazırladığı raporda çevre katliamı deşifre edilmişti. Valiliğin “ÇED gerekli değildir” kararının uygun olmadığı belirtilen raporda “Doğa ve ekosistem üzerinde ciddi bir tahribat meydana gelmiştir” denildi.

‘DEVASA BİR ENKAZ’

Davanın peşini bırakmayan ve Marmaris Kent Konseyi üyeleri, Sinpaş projesiyle katledilen Milli Park’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çevreciler, “Marmaris Kent Konseyi ile Sinpaş’ın inşaatını gezdik. Yaratılan tahribatın eşi yok. Koy tamamen bitirilmiş; denizin dibine 9 katlı devasa bir enkaz dikilmiş. Diğer koylara devasa bir yol açmak için Milli Park’taki dağı traşlıyorlar. İktidarı muhalefeti bu yıkımı izliyor” dedi. Kent konseyi üyeleri daha önce de aynı bölgede dinamitle patlatma yapılma görüntülerini paylaşmıştı.