Soyer: Kentsel dönüşümde büyük ve cesur adımlar atacağız

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:05

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 123’üncü ve yılın son buluşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenledi. 2023 yılının değerlendirildiği toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmir Terminal Şehir” çalışması, “Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması”, kentsel dönüşüm projeleri gibi kent gündemine dair konular masaya yatırıldı.

“TORNAVİDA BİLE TUTAMIYORDUM, ŞİMDİ ARABA TAMİR EDİYORUM”

Toplantıda ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda açılan kurslarla otomotiv sektörüne katılan kadın ustalardan söz edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Meslek Fabrikası’nın faaliyetleri ve kadın istihdamının önemi hakkında sunum yaptı. Toplantıya katılan Meslek Fabrikası Oto Elektrikçisi ve Klima Bakım Kursiyeri Efil Karadeniz, “Bir tornavida bile tutamazken, bir akü söküp takıyorum. Bize sunduğunuz fırsatlar için çok teşekkür ederim” dedi. Yıkama ve Kuru Yağlama öğrencisi Merve Gacar ise “Bize inandığı ve bu fırsatı verdiği için Tunç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Araba hakkında hiçbir şey bilmezken araba bakımından yağ değişimine kadar her şeyi yapabiliyoruz” diye konuştu.

“EZBER BOZDULAR”

Meslek Fabrikası’ndan mezun olan kalifiye kadınların istihdamı için iş dünyasına çağrı yapan Başkan Tunç Soyer, “Gözlerime inanamadım. Bizim ezberimizde ne vardır? Lastikçi erkektir, elektrikçi erkektir, marş dinamosundan erkek anlar. Her biri büyük ezber bozdu. Onların bu başarısı Türkiye’deki birçok kadına da örnek oldu. Bundan sonra bahtları açık olsun. Otomotiv sektöründeki arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, bu arkadaşların istihdam edilmesi gerekiyor ki beraberinde bir cesaret oluşsun” dedi.

BAŞKANLIK VE ŞEHİR MECLİSLERİ BİNASI TANITILDI

Toplantıda, 30 Ekim İzmir depreminin ardından riskli olduğu için yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yerine yapılacak yeni yapı için düzenlenen “Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi” yarışmasında birinci olan proje tanıtıldı. Yarışmanın Jüri Başkanı Nevzat Sayın, mimar Selim Atak, iç mimar Rahmi Hızarcıoğlu, peyzaj mimarı Doğu Ayan ve mimar Cansen Molva’nın projesinin neden birinci seçildiğine dair detayları paylaştı. Nevzat Sayın, “Bütün demokratik olduğunu iddia eden kentler şehir meclislerini, simgesel bir yapı olarak konumlandırıyorlar. Biz de bunu yapabilir miyiz diye düşündük. Bu yapılacak yapı Konak Meydanı’na zarar vermemeli, açık ve demokrasi etkileşimi özendiren bir yapı olmalı. Yapının kendisi anıt niteliğinde olmalı gibi birçok kriter belirledik. Bu projenin birinci seçilmesinin nedenlerinden biri, başkanlık makamı, meclis binası ve halkla ilişkiler ofislerinin uyumu. Bu parçalı tasarımın bu coğrafyada yapılan mimari yapılarla bir akrabalıkları bulunuyor. Yapı dışardan bakıldığı zaman birbirinden kopuk 3 yapı olarak görünebilir. Yapıda en egemen yapı meclis binası. Bu yapının bulunduğu yerle kurduğu ilişki bize anlamlı ve iyi geliyor” şeklinde konuştu. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına en çok yakışacak şeyin bir demokrasi anıtı olduğu düşüncesiyle yola çıkıldığını belirten Nevzat Sayın, “Şimdi artık o binanın imalatıyla ilgili süreçler başlıyor. Bu süreçte jürinin uygulamanın tamamen içinde olmalarını istiyoruz. Herhangi bir bina imalatı gibi yapılsın istemiyoruz. Bizim de gelecek nesillere bırakacağımız güzel bir miras olur umuyorum” şeklinde konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAHA BÜYÜK VE CESUR ADIMLAR ATACAĞIZ”

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları da anlatıldı. Başkan Tunç Soyer, İzmir’de kentsel dönüşüme ivme kazandırdıklarını, yeni dönemde daha büyük adımların atılacağını söyledi. Soyer, “2019 öncesinde 950 bağımsız birimde kentsel dönüşüm çalışması yapılmış. Bugün 5 bin 500 bağımsız birimin kentsel dönüşümüyle meşgulüz. Fakat yaklaşık 880 bin binanın mutlaka dönüşmesi gerekiyor. Devasa bir sorunla karşı karşıyayız. Bu gerçek bütün çıplaklığıyla karşımızda. Biz 5 yılı geride bırakırken önemli bazı radikal adımlar atmıştık. Belediye şirketlerinin müteahhit olarak ihaleye girmesi gibi, kooperatifçilik modeli gibi. Ciddi bir deneyim elde ettik. Bu devasa soruna el atacak cesareti biriktirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sorunu bazı etaplar halinde çözmeye dair bir fikri hazırlığımız var. Bunu da en yakın sürede sizlerle paylaşmayı isterim. Biz bu çalışmaları asla yeterli görmüyoruz. Bazı radikal ve köklü hamlelere ihtiyaç var. Biz bir hazırlık içindeyiz. Büyük ve cesur adımlar atacağımızı söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

“İZMİR TERMİNAL ŞEHİR PROJESİ İÇİN YATIRIMLARIN HAYATA GEÇMESİ LAZIM”

Öte yandan İEKKK gündeminde İzmir Ticaret Odası tarafından geliştirilen ve limanları, lojistik imkanlarıyla İzmir’in dünya ticaretinde bir transfer merkezi olmasını içeren “İzmir: Terminal Şehir” sunumu yapıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İzmir’in İstanbul gibi ulaşım altyapısının tamamlanması lazım. İzmir’e hem liman yatırımı, hem de demiryolu yatırımı yapılması gerek. Tüm bu çalışmaların ivedilikle Ulaştırma Bakanlığı’nın gündemine alınması lazım” dedi.