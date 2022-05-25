Soyer'den üniversite öğrencilerine ücretsiz içerik platformu üyeliği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarında “Üniversitelerimizdeki ücretsiz yemek dağıtım noktalarımızda sizin için bir sürprizimiz olacak gençler. Bence bir uğrayın” paylaşımı sonrasında yemek sırasında uzun kuyruklar oluşturan gençlere, yeni nesil bir içerik platformundan 1 aylık ücretsiz üyelik hediye edildi.
İzmir'de Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencilerine sıcak yemek dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün akşam gençleri sürprizle karşıladı.
Başkan Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarından yaptığı “Üniversitelerimizdeki ücretsiz yemek dağıtım noktalarımızda sizin için bir sürprizimiz olacak gençler. Bence bir uğrayın” paylaşımı sonrasında yemek noktalarında uzun kuyruklar oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, merakla sürprizi bekleyen öğrencilere bir film izleme platformundan ücretsiz üyelik hediye etti.
Üniversite öğrencilerinden Mert Akdoğan, “Görünce çok heyecanlandık, sürprizi çok merak ettik. Erkenden yerimizi aldık, sürprizi bekledik. Bu platformlarda dizi film izlemeyi seviyoruz, boş zamanımızı böyle geçiriyoruz. Birçok platforma üye olmak istiyor ama ekonomik koşullar nedeniyle olamıyorduk. Bizim için güzel bir fırsat oldu” dedi.
Hatice Yalçın böyle bir sürpriz beklemediğini söyleyerek “Bu platformu ücretsizken kullanıyordum ve sevdiğim bir platformdu. Bu sürpriz hoşuma gitti. Öğrenciler için çok güzel bir çalışma” ifadelerini kullandı. Buse Gül Akçay da “Öğrenci olarak imkanlarımız pek fazla olmuyor, böyle bir olanak sunulması çok güzel çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.
“SOSYAL İMKANLARA İHTİYACIMIZ OLAN BİR DÖNEMDEYİZ”
Günümüz şartlarında her şeyin gitgide zorlaştığını söyleyen Deniz Kuran, “Çok güzel bir sürpriz oldu. Sosyal imkanlara çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Üyeliğim yoktu, çok güzel bir hediye” dedi.
Yasin Obut, film ve dizi kültürü olduğu için Tunç Soyer’in yaptığı sürprizin çok hoşuna gittiğinin altını çizerek “Türk gençlerine küçük sürprizlerin ve tatlı jestlerin yapılması hepimizin hoşuna gidiyor” diye konuştu.
Hasan Hüseyin Tıkıroğlu ise şöyle konuştu: “Dijital platformdaki hediyeler bizim gibi gençlerin ufkunu açar. Güzel bir hediye oldu. Bizim gibi gençlerin dijital platforma yönlendirilmesi çok iyi. Tunç Başkan ile bilim kurgu izleyip sonrasında küçük bir konuşma yapmak isterdim” dedi.
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