Sporun kalbi İzmir'de atacak

Yayınlanma: 26.09.2024 - 23:07

Güncelleme: 26.09.2024 - 23:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 8 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek “İzmir Spor Zirvesi”nin basın toplantısında konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZTO’nun ev sahipliğinde yapılacak buluşmaya Türkiye’nin yıldız sporcuları, efsane teknik direktörleri ve spor dünyasının önemli isimleri katılacak.

“İZMİR’İN SPOR İNSANLARINDAN, KULÜPLERİNDEN GÖREV İSTİYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Gerçekten beni de çok heyecanlandıran bir zirvenin duyurusunu yapıyoruz. İzmir’in pek çok alanda potansiyeli olsa da planlama yapmaya ihtiyacı var. Bunlardan biri de spor. 4 buçuk milyon civarında nüfusuyla aslında sadece Türkiye’nin üçüncü büyük şehri değil, dünyanın en önemli metropollerinden İzmir, büyük sporcular yetiştirmiş bir kent. Bugün de çok köklü kulüpleriyle daha fazlasını yapabilecek durumda. Ama bir şeylerin eksik olduğunu hepimiz görüyoruz ve üzülüyoruz. Bu kaderi değiştirmek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde kent düzeyinde bir spor planlamasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu, hepimizin ortak görüşü diye düşünüyorum. Ben kendi belediye başkanlığım dönemimde görev istiyorum. Çok açık söylüyorum. İzmir’in spor insanlarından, kulüplerinden bize görev vermelerini istiyorum. Biz belediye olarak bu görevleri üstlenmeye, bunların gereğini yerine getirmeye hazırız” dedi.

“İZMİR ŞAMPİYONLUKLARIN KUTLANDIĞI KENT OLACAK”

Başkan Tugay, Spor Zirvesi’nde kentin spor planlanmasının yapılacağını belirterek “Sporda ne yapacağız? Hangi branşlarda, kimlerle iş birliği yaparak, nasıl bir yol yürüyeceğiz? Bunu tartışacağız. Başarılı sporcuların önerilerini dinlediğimiz bir buluşma olacak. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok sayıda spor tesisi, potansiyeli, çabası var. Her biri birbirinden değerli köklü kulüplerimiz var. Elimizde her türlü malzeme var. İzmir bu yemeği pişirmeyi bekliyor. Bu yemeğin de bir kişinin değil bütün İzmir’in katkısıyla pişirilmesi gerekiyor. En başta kulüplerimiz, yerel yönetimlerimiz, diğer kurumlar ellerindeki imkanlarla bu çalışmaya katılmalılar. 4 buçuk milyon nüfusun içinde inanılmaz yetenekli çocuklarımız var ve birilerinin onların ellerinden tutmasını bekliyor. Onların ellerinden tutulduğu zaman İzmir’e kupalarla dönecekler. İzmir şampiyonların yetiştiği, şampiyonlukların kutlandığı kent olacak” ifadelerini kullandı.

“İZMİR KALİTELİ İNSAN FABRİKASI”

Birkaç yıl önce Avrupa U18 Erkek Basketbol Şampiyonası’nın İzmir’de düzenlendiğini belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşıyaka’daki maçların tamamını izledim. O salondaki coşkuyu hiçbir zaman unutamam. İzmir, sporu seviyor. Çocuklarımız spor yapmaya hazır. Elimizde çokça tesis var ve yenilerinin yapılmasına da engel yok. Atletizm, yüzme, su sporları, jimnastik gibi branşlar için kolayca tesisler yapabiliriz. Bir anda 4-5 tane yüzme havuzu yapabiliriz ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabiliriz. Kesinlikle zor bir şey değil. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak salonlar yapacağız. Yeni statlarımız da olacak. Sadece bir yol haritamız, sürekliliğimiz, kendimize koyduğumuz hedefler olması lazım. Bunlar yok. Spor Zirvesi, güzel bir ilk adım olacak. Sonrasında görevler üstleneceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışmacı takımlar kurup, şampiyonluklar isteyen bir kulüp değil asla böyle bir yaklaşım yok, olmayacak. Ancak eksik olan neyse onu tamamlayan bir yapı olacak. Güçlü bir belediyemiz var. Çok değerli yöneticilerimiz var, iyi niyetli, İzmir’e aşık yöneticilerimiz var. Onlarla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Yeter ki kendimize neyi hedef olarak koyacağımızı bilelim. Şimdiden organizasyona katkısı olan ve olacak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beklentimiz; herkesin bu fikre, düşünceye, çabaya sahip çıkması ve bir parçası olmasıdır. Burası kaliteli insan fabrikası. Yetiştiriyor, başka şehirlere, ülkelere gönderiyor. Yetiştirdiği sanatçıların, sporcuların, bilim insanlarının, siyasetçilerinin haddi hesabı yok. Ama artık İzmir’de bayrakları göndere çekme zamanı diye düşünüyorum. İzmir bunu fazlasıyla hak etti.”

İZMİR SPOR BAŞKENTİ

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise “İzmir spor tarihinde önemli bir ilke imza atmak için bir aradayız. İlk futbol maçının İzmir’de oynandığını, ilk futbol kulübünün şehrimizde kurulduğunu, bisikletten golf ve tenise kadar birçok spor dalının İzmir’de filizlendiğini görüyoruz. İzmir’in bir spor başkenti olarak varlığını güçlü kılmak, bu büyük mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için bugün bir aradayız. Sporda son 50 yılımızı incelediğimizde mutlaka ve mutlaka İzmir’den bir imzayı görürsünüz. 100 yılı aşkın süredir sporumuza hiç durmaksızın hizmet eden kulüplerimiz İzmir’in her zaman spor gündeminde yer almasını sağladı. Sadece futbolda değil birçok olimpik branşta da başarılara ulaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 42 farklı branşta binlerce sporcuyla bu olağanüstü sportif tabloya katkı sundu. İzmir’in eşsiz bir spor kenti olduğunu söylemek asla abartı değil” dedi.

BAŞKAN TUGAY’A PROJEYE ÖNCÜLÜK ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir Spor Zirvesi ile ülkemiz sporunun önde gelen isimlerini İzmirlilerle bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını hedeflediklerini belirten Özgener, sözlerini şöyle tamamladı: “İzmir Spor Zirvesi’nin yılın en önemli buluşması olması için çalışıyoruz. İlk adımı attıktan sonra büyük bir potansiyelin harekete geçeceğine eminim. Futboldaki efsane isimlerimiz Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Şansal Büyüka moderatörlüğünde bir araya gelecek. Ülkemizin futbolunun ve sporunun bugünün ve geleceğini tartışacaklar. İzmir Spor Zirvesi’nin ülkemizin spor dünyasına yeni kapılar açacağına gönülden inanıyorum. Sayın Başkanımıza bu büyük zirveye tüm destekleri için ve ilk günden bu yana yanımızda olduğu ve projeye öncülük ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum.