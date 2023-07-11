Srebrenitsa kurbanları 28. yılında Karşıyaka’da anıldı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:22

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:22

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde yapılan soykırımda 8 bin 372 kişi hayattan koparıldı. Tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu insanlık suçunda yaşamını yitirenler için Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binası önünde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, CHP Karşıyaka İlçe Yöneticileri, Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Atilla Baysak, Balkan derneklerinin temsilcileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Karşıyakalıların katılımıyla gerçekleştirildi.

“İNSANLIK ACILARA GÖZLERİNİ YUMDU”

Katılımcılara hitap eden Atilla Baysak, soykırımın acısını ilk günkü tazeliğiyle yüreklerinde hissettiklerini belirterek, “Bundan 28 yıl önce, 1995’te dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Bosna Hersek’te korkunç bir soykırım yaşandı. Bu vahşetin adı, tarihe ‘Srebrenitsa Katliamı’ olarak yazıldı. 11 -22 Temmuz arasında, tüm insanlığın gözleri önünde, tüm yardım çığlıklarına kulaklarını, tüm acılara gözlerini yuman insanlığın akıl almaz tanıklığında, çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı 8500 dolayında insan öldürüldü. Birleşmiş Milletler, 400 kadar Hollandalı askerin çaresizliğini izlemekle yetindi. Dünya sarayları, parlamentoları, dev kurumları, örgütleri ile bu katliamı yine izlemekle yetindi. İnsanlığın biriktirdiği bütün evrensel değerler; açgözlü bir milliyetçiliğin, acımasız faşist bir saldırganlığın elinde tüm anlamını yitirdi” dedi.

“UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

“Srebrenitsa Katliamı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, resmen kanıtlanan, belgelenen, suçüstü yapılan bir rezalet olarak tarihi, coğrafyayı güzel olan her şeyi mahvetti” diyen devam eden Baysak “Elbette sonrasındaki sahte gözyaşları, görkemli ziyaretler, hiçbir işe yaramayan protokol sözleri bir tek insanı bile geri getirmedi. Böylesi insanlık suçlarını unutmamak, unutturmamak hepimizin görevi, sorumluluğu, vicdan ve ahlak borcudur. Unutulmamalı, hesabı mutlaka sorulmalı ve insanlık hafızasında sonsuza dek mahkûm edilmeli ki bir daha yaşanmasın. Unutulmamalı ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözü insanlığın vazgeçilmezi olsun. Bu uğurda elimizden geleni sonuna dek yapacağız. Karşıyaka’nın; vefa, minnet, saygı, barış ve kardeşlik duruşuyla, bu çabanın en önemli merkezlerinden biri olacağız. Bir kere daha söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

SREBRENİTSA RESİM SERGİSİ

Yapılan anma etkinliğinin ardından Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerinin Srebrenitsa Katliamı’nı anlattığı resimlerden oluşan sergi ziyarete açıldı. Çeşitli tekniklerle hazırlanan resimler ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergi gün boyu Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında ziyaret edilebilir.