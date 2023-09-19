Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’ni kazananlar belli oldu

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaları özendirmek, koruma bilincini yaygınlaştırmak ve olumlu örneklerin çoğalmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nde 2023 yılı kazananları belli oldu.

Cumhuriyet dönemini kapsayan çalışmalara odaklanan 2023 programında; Cumhuriyet değerlerini gündeme taşıyan, ödüle değer bulunan çok özel çalışmalar ve başvurular dikkat çekti. Tarihi Yapıda Yaşam, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Esaslı Onarım, Emek Ödülü, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde kültür mirası için her yaştan ve kesimden İzmirlilerin katkısı sergilendi.

ÖDÜL PROGRAMINA ÖDÜL

Ödül Komitesi tarafından ön elemeyi geçen başvurulardan; 2023 Seçici Kurulu tarafından toplam 27 başvuru ödüle değer bulundu. Verilen bu ödüller arasında katkı ve okul projeleri kategorindeki 2 başvuru Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı. Kazananlar ödüllerini Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanacak törende alacak. Ödüller Kasım ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Türkiye’de bir olan ve 19 yıllık deneyimi ile İzmirlilerin tarihi değerlere göstermiş olduğu duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 Yılında Europa Nostra Ödülleri’nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel ödülü almıştı.



Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüller ve kazananlar şu şekilde:

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü Kategorisi

Nilgün Dicle Evi - Alsancak

İsmail ve Zuhal Paya Evi - Karşıyaka

Ali ve Meral Şaşal Evi - Bornova

Biray ve Tümay Tavukçu Evi - Menemen

Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü Kategorisi

Sami Hosseini (Def Ustası) - Kemeraltı

Feridun Emre (Saz Ustası) - Basmane

İbrahim Şahbaz (Yorgancı) - Bergama

Hatice Çakıroğlu (Çaput Kilim Dokumacısı) - Bergama

Süleyman Fidan (Tenekeci) - Menemen

Halil İme (Demirci) - Menemen

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü Kategorisi

Sobacı Evi – Foça (Proje Müellif: Fevzi Bozkır, Neşe Sarıoğlu Bozkır, Ercüment Kuyumcu

(Mal Sahibi ve Yüklenici: Tülin Sobacı)

Emek Ödülü Kategorisi

Sobacı Evi Demir İşleri ile Doğan Kalyoncu

Sobacı Evi Ahşap İşleri ile Kemalettin Güler

Tarihi Çevre Ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü Kategorisinde Jüri Özel Ödülü

Günseli Baki – Yücel Tunca “Fabrika – Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası”

Tarihi Çevre Ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü Kategorisi

Figen Koşar “Vourla – Öteki Kıyı” Kitabı

Oktay Özengin “İşgal Yıllarında Menemen” Kitabı

Albert N. Contente& Selim Bonfil “İzmir’den Hikayeler” Kitabı

Tarihi Ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü Kategorisinde Jüri Özel Ödülü

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi “Yerelden Evrensele Aliağa’nın Unutulmaz Lezzetleri”

Tarihi Ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü Kategorisi

İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu “Benim Kentim İzmirim”

İzmir Türk Koleji “Rotamız İzmir”

Özel Kent Koleji “Efes’i Gezen Küçük Tarihçiler”

İzmir Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü “İzmir Şehir Rehberi Müzesi”

UKEB Okulları “Adım Adım Efes Kenti”

Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis Okulları “Miras Değil Emanet: İzmir’in Tarihi Hanları”

TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi “El Dorado Anadolu ve Tarımsal Kalkınmada Bir İlk Bornova Ziraat”

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi “Fotoğrafa Adanmış Bir Ömür; Hamza Rüstem”

Özel Bornova Türk Fen Lisesi “İzmir’in Havraları ve İzmir’de Sefarad Hayatı”

SEÇİCİ KURULDA KİMLER YER ALDI?

Ödüller belirlenirken Seçici Kurul Başkanlığı görevi Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Yasa Yaman tarafından yerine getirildi. Asil üyeler arasında ise Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Feyzal Avcı Özkaban, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Evren Erdin, Koruma Mimarı, Uygulamacı Cengiz Kabaoğlu, Yüksek Şehir Plancısı, Uygulamacı Özden Alıcıgüzel ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden Ar. Gör. Dr. Keziban Müge Çelik yer aldı.