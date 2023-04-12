Tarihi Güvercinada Kalesi sezona hazırlanıyor
Kuşadası Belediyesi turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kent genelinde yaptığı hazırlıklara hız verdi. Bu kapsamda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Güvercinada Kalesi’ni ana karaya bağlayan mendirekte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Türkiye’nin tatil bölgelerinden Kuşadası'nın simgesi olan Güvercinada Kalesi’nin çehresinin yenilenme çalışmaları başladı. Kente tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören 13'üncü yüzyıldan kalma tarihi kale, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.
Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale 2020 yılından beri de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Güvercinada Kalesi’ni ana karaya bağlayan mendirekte bulunan 200 metrelik duvarda tadilat çalışması yapılıyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından duvarın deforme olan kısımları onarılmaya başlandı. Daha sonraysa Kuşadası’nın tarihini yansıtan fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı eski ahşap panolar yenileriyle değiştirilecek.
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