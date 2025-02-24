Tek devrelik Göztepe kazanmaya yetmiyor

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:31

Göztepe, dün de Kayseri’de 3 puanı bırakarak son dört maçta hanesine 1 puan yazdırmış oldu ve üst sıralar için iddiasından uzaklaştı.

6 sakat ve 1 de kart cezalısı futbolcusundan yoksun olarak Kayserispor karşısına çıkan Göztepe’de sakatlığı geçen ve kadroya giren iki forvet Juan ve Kubilay maça kulübede başladı. Stoilov forvette Matsuki ve orta alandan devşirme Tijaniç’le başlarken üçlü defans hattını Furkan-Koray-Nielsen’den kurdu.

İlk 10 dakikada birbirini orta alanda yoklayan iki ekip daha sonra karşılıklı ataklara başladı. 11’de Ogün’ün ilk şutu yandan dışarı çıktı. 21’de Hugo sağdan akıp penaltı noktasına doğru çıkardı, Miroshi elverişli pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

Kayserispor, ilk 30’da topu kenarlardan ceza alanına doğru şişirip durdu, Göztepe defansı kafayla karşılasa da top hep ev sahibinde kaldı ve presle karşılaşmayan Kayserispor rahatça 3. bölgeye yakın kaldı. Ancak ev sahibi ekipten ilk ciddi gol girişimi 36’da geldi; Kartal ceza alanı dışından sert vurdu, Lis yatarak kornere çelmeyi başardı. Devre biterken Göztepe kontratağında Matsuki topu kaptırınca kontratağa çıkan Kayserispor golü buldu; Lis’in de dokunduğu ve yan direkten dönen sert şutu tamamlayan Nazon topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Bir dakika sonra Göztepe etkili gelse de sonuç alamadı ve devre ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

İKİNCİ YARIDA KİMLİĞİNE YAKLAŞAN GÖZ GÖZ

İkinci yarıya iki takım da aynı tertiple çıktı. 60’a kadar daha hareketli ve karşılıklı ataklarla cereyan eden maçta 48’de Göztepe defansının maç boyunca çok rahat bıraktığı Kartal’ın kornerine vurulan kafa az farkla sütten dışarı çıktı. Bir dakika sonra Hugo’nun yerden vuruşu kaleci Bilal’de kaldı. 51’de Djalma soldan kesti, Matsuki’nin karşı karşıya gelişine şutunu Bilal çelmeyi başardı. 55’te ise ilk golü kaydeden Nazon’un karşı karşıya vuruşunu Lis çelerek takımını oyunda tuttu.

İkinci yarıda Stoilov’un istediklerini sahaya daha iyi yansıtan ve diri gözüken ve atak olan Göz Göz, 59’da bir fırsatı daha harcadı; Djalma’nın ters tarafta bomboş olan Ogün’e aktardığı topu bu oyuncu elverişli durumda üstten dışarı attı.

Stoilov’un kadroya ilk müdahalesi 63’te geldi; Matsuki, Hugo ve Tijaniç oyundan alınırken iki forvet Kubilay, Juan ve Ahmet oyuna katıldı. 69’da da Ogün-Nazım değişikliği geldi. 72’ye kadar elini cebine atmayan ve başarılı bir yönetim gösteren ve oyunu güzelleştiren hakem Cihan Aydın, ilk sarı kartı bu dakikada rakibini formasından çeken Ahmet’e gösterdi. 78’de Göztepe’de iyice yorulan Dennis’in yerine Doğan oyuna girdi. 80’den sonra inisiyatifi iyice alan Göztepe çok bastırsa da aradığı golü bulamadı. Maç eksiği olan Juan ve Kubilay etkili olamadı 90+1’de Furkan’ın kafası az farkla dışarı çıktı.

FUTBOL İKİ DEVRE VE 90 DAKİKA

Kayserispor karşısında ilk yarıda birkaç pozisyon bulsa da kimliğinden uzak bir görüntü sergileyen Göz Göz ikinci yarıda yapılan değişikliklerle de birlikte daha etkili ve arzulu olsa da İzmir’e puansız döndü. Klasik bir sözdür ama tekrarlamak gerek; futbol iki devrelik bir oyun ve 90 dakika. 1 hafta boyunca hazırlandığınız bir maçta ilk yarıyı pas geçerseniz ikinci yarı zorlaşır. Göztepe’nin sahadan 3 puanla ayrıldığı maçlar bir iki istisna dışında hep baştan ‘ısırdığı’, önde bastığı ve rakibini hataya zorladığı maçlar… Şunu da not edeyim; takımdaki eksikler demek ki bazı oyuncuların motivasyonunu düşürüyor. Örneğin, Romulo ile beraber oynayan Tijaniç ile Romulo’suz Tijaniç çok farklı.

İKİ FORVET BİRDEN 63’E KADAR NEDEN KULÜBEDE?

Stoilov, kulübedeki iki forvetin ikisini olmasa da birisini 46’da oyuna alabilirdi, ikincisini de 65’te yanına monte edebilirdi duruma göre. Bunu anlamakta zorlandığımı söylemeliyim. Matsuki’nin kaptırdığı ve peşinden koşmadığı kontratağa dönüşen pozisyondan takım daha önce de gol yemişti. Bu iki oldu. Kaleci Lis’i ise eksik olduğu ceza alanı hava hakimiyeti için ekstra çalıştırmak şart. Yumrukları da kısa düşüyor.

YENİ HEDEF KUPA

Haftaya evinde ligin flaş takımı Samsunspor’u ağırlayacak Göz Göz… Bu görüntüsü ile işi kolay değil. Üstelik hafta arası bir kupa maçı var İstanbul’da. Dördüncülükle Avrupa hedefini artık ıskalamış gözüken Göz Göz’ün Avrupa için tek hedefi kupa şimdi. Kimliğini yeniden edinen Göz Göz bu hedefe kilitlenerek motive olabilir.