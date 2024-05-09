Torbalı’ya Kent Lokantası geliyor

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:27

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:27

Ekonomik kriz ve enflasyonun etkisini iyiden iyiye artırdığı bu günlerde Torbalı Belediyesi’nden halkçı bir hamle daha geldi. Yurttaşı enflasyon altında ezdirmemek için projeler hayata geçiren bu kapsamda daha önce kent genelindeki belediye tesislerinde fiyat indirimine giden Torbalı Belediyesi, şimdi de ilçeye iki adet Kent Lokantası kazandıracak. Torbalı ve Ayrancılar’da açılacak olan lokantalar için yerler tutuldu. 4 çeşit yemeğin bir çorba parasına satılacağı kent lokantaları çok kısa süre içerisinde açılmış olacak.

ÖNCELİKLİ GRUPLAR BELLİ OLDU

Torbalı’da öğrenciler ve emekliler başta olmak üzere vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyata ulaşabilmesi için Kent Lokantası projesi hayata geçiriliyor. 4 çeşit yemeğin çok uygun bir fiyata sunulacağını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Ekonomik kriz herkesin belini bükmekte. Torbalı ve Ayrancılar bölgesinde iki yer tuttuk. Buralara kent lokantası açacağız. Emeklilere, öğrencilere, şehit yakınlarına, gazilerimiz ile ailelerine ve engelli vatandaşlarımız ile ailelerine indirimli bir şekilde yemek satışı yapılacak. Daha fiyat belirlemesi yapmadık ancak kâr da etmeyeceği zarar da. Bir çorba parasına tabldot yemek vereceğiz” dedi.