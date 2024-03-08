TSYD İzmir Şubesi’nde yeni başkan Ergin Karataş oldu

Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:32

Güncelleme: 08.03.2024 - 14:32

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin olağan genel kurulunda, Ömer Ergin Karataş başkanlığa seçildi. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki genel kurulun divan başkanlığını Ünal Tümin, divan üyeliklerini Can Beyazkartal ve Adil Özsüer yaptı.

Seçimde Ergin Karataş başkanlığındaki tek liste yer aldı.

Toplam 53 üyenin katıldığı kongrede başkanlığa seçilen Karataş'ın yönetim kurulu Ali Korkmaz, Ali Gözeten, Hamza Görkem Türkyılmaz, Abdullah Çelebi, Burak Hakerler ve Caner Tok'tan oluştu.

BAHRİ OKUMUŞ’TAN VEDA

Başkanlık görevini Ergin Karataş’a devreden Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, kendisi için 12 yıllık bir dönemin sona erdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salona ikinci kez gelişim. İlkinde İzmir Şube Başkan adayı olarak gelmiştim. Bugün de 12 yıl sonra o başkanlığı artık yeni bir ekibe, daha heyecanlı bir ekibe bırakma ümidiyle geldim. Geride kalan 12 yılda önemli hizmetler yaptığımıza inanıyorum ama tabii ki burada benim ne söylediğim değil, sizlerin ne düşündüğü. Bu süre zarfında tabii ki hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Bunlar için hepinizin hoşgörüsünü bekliyorum, kırdıklarımızdan özür diliyorum. Bu süreçte destek veren hem yönetici arkadaşlarıma hem bize rehberlik eden camiamızın büyüklerine teşekkür ediyorum. Benim için daha heyecanlı bir ekibe daha heyecanlı bir yönetime bu işi bırakma vakti."

YENİ BAŞKAN ERGİN KARATAŞ

Ergin Karataş da mesleğe başladığından bu yana İzmir'de spor basınının çok zayıfladığını, sayı olarak az kaldıklarını söyledi.

Bahri Okumuş'un göreve devam etmesini istediklerini aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Ama kendisi bırakmak istediğini, ayrılmak istediğini artık yeni bir sinerjiyle bu görevin yürütülmesini istediğini söylediği için bu göreve talip oldum. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde derneğimizin kuruluşlarla, kurumlarla var olan ilişkilerini daha da geliştirmek istiyoruz. Daha önce yaptığımız devam eden organizasyonlarımızı sürdürmek istiyoruz. Yapamadığımız bir futbol turnuvamızı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Belki bir hentbol turnuvası yapmak istiyoruz. Üyelerimizle tekrar daha fazla organizasyonda bir araya gelmek istiyoruz."