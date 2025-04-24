Tugay: İzmir’in uzun yıllardır bekleyen sorunlarını çözeceğiz

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:18

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 60 milyon liralık yatırımla Gaziemir’in Sarnıç bölgesinde trafik yoğunluğunu azaltacak, güvenli ve kesintisiz trafik akışı sağlayacak Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi’ni hizmete açtı. Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a İZBAN hattı üzerinden bağlantı sağlayan taşıt köprüsünün açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, belediye bürokratları, meclis üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İZMİR’İN TRAFİK DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZECEK PROJELER

Açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, tüm ekonomik ve siyasi engellemelere rağmen belediyenin kaynaklarını en verimli, en doğru şekilde kullanarak kentin sorunlarına çözüm getirdiklerini söyledi. İzmir’in en önemli sorunlarının başında altyapı, trafik ve kentsel dönüşümün geldiğini hatırlatan Başkan Tugay, bu konular üzerinde yoğunlaştıklarını aktardı. Kentin ulaşım sorununu çözmek için planlanan ve devam eden çalışmaları anlatan Başkan Tugay, “ESBAŞ’ta bir yaya üst geçidi, Yeşillik Caddesi’ndeki Yaşayanlar Kavşağı gibi projeleri de planlıyoruz. Karabağlar’da Dostluk Bulvarı çalışmamız devam ediyor. Mürselpaşa Bulvarı ile Gıda Çarşısı’nı bağlayacak bir alt geçit çalışmamız başladı. Bununla birlikte Ege Mahallesi tarafında liman arkasına bir köprülü kavşak bağlantısı yapacağız. Zafer Payzın Kavşağı’nı genişletme yatırımımızı bütçeye koyduk. İzmir’in her tarafında benzer karayolu projelerini yapacağız. Sorunları yakından takip ediyoruz. Her birisiyle ilgili köklü çözümler geliştiriyoruz. İzmir’in ulaşımıyla ilgili önümüzdeki 40 yılı güvence altına alacak bir Ulaşım Master Planı için adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAVAALANINA ALTERNATİF YOL YAPACAĞIZ”

Gaziemir trafiğine neşter vuracak diğer projelerin de yolda olduğunun müjdesini veren Başkan Tugay, “Havaalanı yolu, Yeşillik ve Akçay caddeleri en fazla sıkışıklık olan alanlar. Alternatif yollar için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Bu dönem içerisinde havaalanına en az bir, belki iki alternatif yol yapacağız. Bu da bu bölgenin trafiğini rahatlatacak diye düşünüyorum. Fuar İzmir’in arkasından havaalanına, bir de Buca tarafından gelen bir yol yapmayı planlıyoruz. Diğer yandan Onat Tüneli ve Buca Metrosu çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

“BİR LİRA HARCAYIN DA GÖRELİM”

İzmir’e hak ettiği yatırımları yapmayan buna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini eleştiren kentte muhalefet konumundaki iktidar temsilcilerine seslenen Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Biz reklam yapmayı çok sevmeyen insanlarız. Ama bu şehre bir gramlık katkısı olmayan ve adeta yapılan işleri engellemek için çalışan bazı kişiler, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi bir çivi bile çakmıyor’ diyor. Peki, bu proje ne? Hakikaten boş konuşuyorlar. İzmir, sadece Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri değil; ticaretinde, tarımında, ekonomisinde, sanayisinde bu kadar engellemelere rağmen Türkiye’nin gururu olmuş bir şehir. Birikimli insanlarıyla öyle güçlü bir İzmir var ki. Güçlü İzmir’in de temellerini oluşturan büyük ve güçlü bir İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Ne mutlu bize ki bu dönem belediye başkanı arkadaşlarımla da aynı aileden insanlar gibi, aramızda ayrı gayrı olmadan, meclisimiz de öyle tam bir kenetlenmeyle çalışıyoruz. Her biri, her gün bu şehrin bir köşesinde insanların dertleriyle ilgilenen insanlar. Biz bu şehre sahip çıkıyoruz. Utanmadan ‘bir çivi bile çakmadılar’ diyenler, yaptığımız yatırımları görmezden gelenler, bu şehre bir gramlık katkı vermeye çalışmıyor. Şikayet ettikleri konularla ilgili hükümetin sorumluluğunda olan konular var. İkinci çevre yolu gibi ya da Halkapınar-Otogar Metrosu gibi. Gözünüzü seveyim bunlarla ilgili bir lira harcayın da görelim. Bizim kredilerimize engel olmak dışında bir maharetiniz yok. Bizim paralarımızı kesmek dışında yaptığınız bir şey yok.”

“NEDEN İKİNCİ ÇEVRE YOLUNA BU SENE HİÇ KAYNAK AYIRMADINIZ”

İzmir’in ödediği verginin karşılığını almadığına dikkat çeken Başkan Tugay, “Herkesin emin olmasını rica ediyorum. Bunlar bizim için bir seçim kazanmak, iktidar olmak meselesi değil. Bizim için bunlar, vatan millet üzerine mücadeledir. Seçimi biz kazanırız, başkası kazanır bunlar önemli değil. Önemli olan ülkemize ve insanlarımıza ne kadar sahip çıktığımızdır. Böylesine adaletsizliklerin, yoksullukların, hukuksuzlukların olduğu bir dönemde, insanlarımızın siyaset üzerinden ayrışmasını doğru bulmadığımızı söylüyoruz ama kimin gerçekten neye sahip çıktığını, devletin kaynaklarını kimin neye göre kullandığını herkesin bilmesi lazım. İzmir’den vergi topluyorlar, İzmir’in arazilerini satıyorlar, bakıyorsunuz toplanan verginin sadece yüzde 3,89’u İzmir’e yatırım olarak geri dönüyor. Başka bir şehrimizde yüzde 40’ı dönüyor. Bu kadar haksızlık olmaz. Buna isyan etmeyeceğiz de neye isyan edeceğiz. İzmir’de sorun yok mu? İzmir’de yatırım ihtiyacı yok mu? Neden ikinci çevre yoluna bu sene hiç kaynak ayırmadınız” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME BU KADAR DUYARSIZ BİR HÜKÜMET OLMAMASI LAZIM”

İstanbul’da yaşanan depremin ardından İzmir’in kentsel dönüşüm sorununa dikkat çeken Başkan Tugay, “Karabağlar’da 540 hektarlık alanı 13 yıl önce kentsel dönüşüm alanı ilan etti hükümet. 15 mahalleyi etkileyen bir durum bu. 13 yıldır çivi çakılmadı. Kentsel dönüşüm alanını bir kenara bıraktılar, başka yerlerde toplu konut yapıyorlar. Yaptıkları konutları kime sattıklarını, kime kullandırdıklarını söylemek istemiyorum. Neticede muhtarlarımız bize mahallemizi düzeltin diyorlar. Kentsel dönüşüm planı yapılması lazım, yapılmıyor. ‘Hep beraber oturalım bu sorunu çözelim, yapıcı çözüm olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız’ dedim. ‘İnsanların 13 yıllık çilesi bitsin’ dedim. Dün İstanbul’da deprem olunca deprem konusu gündeme geldi. Biz gece gündüz bununla yatıp kalkıyoruz. Bu konuya köklü çözümler bulmak için kararlıyız, üzerimize düşen neyse yapacağız. Ama bu kadar duyarsız bir hükümet olmaması lazım. İzmir’in de deprem riski olan diğer şehirlerin de dönüşüm için ihtiyacı olan kaynakların sağlanması lazım. Hazine’den kaynak ayırmaya da gerek yok. Dünya Bankası’nın kentsel dönüşüm için ayırdığı bir kredi var. Bunu yurttaşlara kullandırmak istiyoruz ama bu konudaki görüşmelerde gördüğümüz soğuk tutum bizi üzüyor” şeklinde konuştu.

“İZMİR’İN HER TÜRLÜ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

İzmir’in uzun yıllar beklemiş her türlü sorununu çözeceklerini söyleyen Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ben kendime, çalışma arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm siyasi kadrolarımıza da ayrı ayrı güveniyorum. Bu dönemin İzmir’de çok başarılı işler yapılan bir dönem olarak hatırlanacağına benim şüphem yok; sizlerin de şüphesi olmasın. İzmir nasıl bu ülkenin aydınlık yüzü olduysa, nasıl güzel insanlarının şehri olduysa, dostça kardeşçe yaşama onurunu gösterdiyse bugün de önüne konan her türlü sorunla başa çıkacak güçtedir. O nedenle bizim için İzmir’e hizmet etmek büyük bir onurdur. Allah’a çok şükür ki bize böyle bir şeyi nasip etti. Yurttaşlarımızın da desteğini gördük. Bundan sonra bize verdiğiniz bu onurla mücadele etmek ve her ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapmak boynumuzun borcu olacaktır.”

BAŞKAN IŞIK: BU YATIRIM, BU SÖZÜN İLK MEŞALESİDİR

Ülkedeki tüm zorluklara rağmen yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Bugün Gaziemir için çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Çok değerli bir ulaşım projesi. Gaziemir’deki ve İzmir’deki ulaşım sorununu çözecek çok önemli projelerin ilki hayata geçirildi. Başkanımız Cemil Tugay ile yapacağımız yeni yollarla, kavşaklarla, ulaşım projeleriyle Gaziemir’de ve İzmir’de trafiği rahatlatmış olacağız. İleride devreye girecek Gaziemir Metrosu projesiyle halkımıza ucuz ve konforlu ulaşımın adımlarının atıldığını söylemek isterim. Başkanımızın Gaziemir’i ‘İzmir’in parlayan yıldızı yapacağız sözü’ vardı. Bu yatırım, bu sözün ilk meşalesidir” diye konuştu.

KÖPRÜ TRAFİĞE AÇILDI

Açılış konuşmalarının ardından Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi hizmete açıldı. Başkan Tugay, kurdeleyi kestikten sonra köprü üzerinden davetlilerle birlikte karşıya geçti. Sarnıç köprüsüne alternatif oluşturan taşıt köprüsü, Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki Gaziemir ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a ulaşımı kolaylaştıracak köprü, Dokuz Eylül Mahallesi ile Menderes Mahallesi’ni birbirine bağlayacak. Böylelikle Gaziemir aksında özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu azalacak.

AFETLERE DİRENÇLİ

220 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 6,5 metre yüksekliğindeki köprünün imalatı kapsamında bağlantı yolları, kaldırım düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları da yapıldı. 60 milyon liralık yatırımla hayata geçen üst geçit, afetlere dirençli bir şekilde planlandı; inşaatında 20 metre uzunluğunda 38 fore kazık kullanıldı. İzmir’e uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet vermesi planlanan köprü, bir gidiş ve bir geliş olarak hizmet verecek.