TÜİK 2024 verileri açıklandı: Ege Bölgesi’nde nüfus azaldı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Ege Bölgesi’nde 2024 yılında nüfus azalan iller arasında Manisa ve Uşak öne çıktı. Manisa’nın 2023 yılına göre 2024’teki nüfusu 363 kişi azalarak 1 milyon 440 bin 781’e düşerken Uşak’ta ise 2024 yılı nüfusu 1 milyon 791 bin 663 kişiye geriledi, bu da bir önceki yıla göre 1.691 kişilik bir azalmayı işaret ediyor. Aydın’ın 2023 yılı nüfusu 1 milyon 161 bin 702 kişi iken 2024 yılında ise 1 milyon 165 bin 943 kişi oldu. Balıkesir’in 2023 yılı nüfusu 1 milyon 273 bin 519 kişi iken 2024 yılında ise artarak 1 milyon 276 bin 096 kişi oldu.

Denizli’de ise 1 milyon 59 bin 82 kişi iken 2024 yılında 1 milyon 61 bin 371 kişi oldu. İzmir’in 2023 yılı nüfusu 4 milyon 479 bin 525 kişi iken bir önceki yıla göre 12 bin kişi artarak 4 milyon 493 bin 242 kişi oldu. Manisa’nın ise 2023 yılı nüfusu 1 milyon 475 bin 716 kişi iken 2024 yılında ise nüfus oranı azalarak 1 milyon 475 bin 353 kişi oldu. Muğla’da ise 2023 yılında nüfus oranı 1 milyon 66 bin 736 kişi iken 2024 yılında 1 milyon 81 bin 867 kişi oldu. Uşak’ta ise 2023 yılı nüfus oranı 377 bin 1 kişi iken düşüşe geçerek 375 bin 310 kişi oldu. Kütahya’da ise 2023 yılı nüfusu 575 bin 674 kişi iken yine 2024 yılında nüfus oranı düşüşe geçerek 571 bin 78 kişi oldu.

YABANCI SAYISI DA DÜŞTÜ

Ege Bölgesi’nde yabancı nüfusu da değişiklik gösterdi. Aydın’da 2023’te 14 bin 898 olan yabancı nüfusu, 2024’te 14 bin 654’e geriledi. Balıkesir’de yabancı nüfusu 12 bin 232’den 11 bin 868’e düştü. Denizli’de ise yabancı nüfusu 13 bin 379’a inerek bir azalma yaşadı. İzmir’de ise yabancı nüfusu 2023’te 37 bin 776 iken 2024’te 39 bin 551’e yükseldi. Kütahya ve Muğla’da ise yabancı nüfusunda azalma görüldü.

BOŞANMADA LİDER İZMİR

Türkiye’de nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin bulunduğu il, yüzde 8.09’luk oranla İzmir oldu. İzmir, boşanma oranlarında liderliğini sürdürürken, onu sırasıyla yüzde 8.04 ile Muğla, yüzde 7.42 ile Antalya ve yüzde 6.77 ile Aydın takip etti.