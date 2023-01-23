TÜLOV’dan başkan Aras’a destek
Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, eski belediye personeli tarafından fiziki saldırıya uğramasını kınadı.
Bodrum Belediye Başkanı Aras, eski belediye çalışanının fiziki saldırısına maruz kalmasına bir tepki de TÜLOV’dan geldi.
TÜLOV Bordum Temsilcisi Av. Remzi Kazmaz imzalı açıklamada, “TÜLOV Üyemiz ve Gönüllümüz Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’a yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Bodrum bir barış kentidir. Bu tür olaylarla Bodrum’un isminin anılması üzücüdür” denildi.
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