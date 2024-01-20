Tunç Soyer: Akdeniz'in en büyük koku bahçesi Karaburun'dur

Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:07

Güncelleme: 20.01.2024 - 17:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun Belediyesi tarafından 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlenen 6. Karaburun Nergis Festivali’ne katıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile eşi Teoman Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı programda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir eski Milletvekili Kani Beko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Karaburun Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Eker, Antalya Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, belediye bürokratları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, üreticiler, muhtarlar ve yurttaşlar yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda 1 milyar TL'ye yakın yatırım yaptığı Karaburun'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Türkiye’nin her yerinden misafirleri ağırlayan festival yarın da devam edecek.

SOYER: SADECE GEÇEN SENE 280 MİLYON LİRALIK ARITMA YATIRIMI YAPTIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda; cadde, sokak, 280 milyon liralık su ve kanal altyapısı gibi 1 milyar TL'ye yakın yatırım yaptığı Karaburun'un Akdeniz'in en büyük koku bahçesi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Karaburun Akdeniz'in en büyük koku bahçesidir. Akdeniz'in çeşitli yerlerinde renkli, farklı, görkemli çiçeklerin yetiştirilmesine özen gösterilir ama Akdeniz'in en büyük koku bahçesi Karaburun'dur. Bu tek başına şahane bir özellik, bir şehri dünya markası yapmaya yetecek bir özellik. Bunun üzerine çok daha fazla gideceğiz. Geçen yıl 496 bin nergis fidesi yumrusu dağıttık, bunu milyonlara çıkaracağız. Sadece geçen yıl içinde yaptığımız altyapı yatırımları ile yaklaşık 280 milyon liralık arıtma tesisi, deşarj noktası, 90 kilometre atık su kanalı yapmışız. Sadece geçen yıl ki rakam bu. Bunu bugünün maliyetleri ile yapmaya kalkarsanız milyar üzerinde rakam çıkıyor. 5 yıldır mutfakta çalışıyoruz, artık salonda bir ziyafet vermek istiyorum. 5 yıl mutfakta geçti. Altyapıyla boğuşmakla geçti ama sonuna geldik. Bundan sonrasında gerçekten bu güzelliklerin daha fazla gün ışığına çıkacağı yatırımlarla girişimlerle birlikte buluşacağız” diye konuştu.

“POPÜLİST SİYASET YAPMADIK, YAPMAYACAĞIZ”

Altyapı yatırımlarının neden önemli olduğunu anlatan Başkan Tunç Soyer, “Eğer popülist siyaset yapıyorsanız bunları halının altına süpürüp kentin görünümündeki makyajla, süsle gönül, oy kazanabilirsiniz. Ama ben biliyorum; İzmir'in güzel insanları aydınlık insanları popülist siyasete prim vermezler. Geleceklerini kurtaranlarla beraber olurlar. Biz asla popülist siyaset yapmadık, yapmayacağız. Göreceksiniz, bu güzelim topraklarda geçmişin halı altına süpürülen ne kadar problemi varsa onları çözeceğiz. Bu şehrin gelecek kuşakların geleceklerini aydınlatacak çok daha fazla iş yapacağız” dedi.

SOYER'DEN KARABURUN'A “NERGİS” SÖZÜ

Başkan Soyer, Nergis Festivali'nin önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ben şu iki sözü size vermek istiyorum; Nergis Festivali'ni dünyanın en büyük uluslararası festivallerinden biri haline getireceğiz. Göreceksiniz nergisin ihracatını başlatacağım. Bunun da buradan sözünü vermek istiyorum” dedi.

ERDOĞAN: “BU KOKUYU HİÇBİR YERDE ALAMAZSINIZ”

Karaburun'un saklı bir cennet olduğunu, Tunç Soyer ile bu cenneti ön plana çıkardıklarını ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, “Kabuğumuzu kırdık ve başta Türkiye olmak üzere şu an farklı Avrupa ülkelerinden bile misafirlerimiz var. Karaburun tarihine, geçmişine dayalı bir tanıtımda Türkiye'deki yerini almaya başladı.

Nergis başka yerlerde de yetişebilir ama şu duyduğunuz kokuyu hiçbir yerde alamazsınız. Bu konuda çok iddialıyız. Hem dokusu hem kokusu farklı. Bugün bir düğün evi heyecanından farksız. Karaburun'un tanıtılmasında her zaman önemli yer tutan bu festivalde bizlerin yanında olmanızdan çok mutluyuz. Festival sadece eğlence değil, bölgenin tanıtımı... Amaç, ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik zorlukta bölgede yaşayan insanlara bir katkı koyabilmek. Biz belki devletten yardım almıyoruz ama kendi imkanlarımızla birbirimize yetiyoruz. Büyükşehirimiz bize yetiyor. Hakkımız olanı olmasak da biz yine en iyisini yapaya muktediriz” diye konuştu.

İKİ GÜNLÜK PROGRAMDA NELER VAR?

20 Ocak Cumartesi günü Saat 11.00’da Karaburun Meydan’da Nergis Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Saat 12.00’da Halk Dansları Gösterileri görsel ziyafet sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri, Nergisli Ürünler ve Objeler Yarışması, Grup Beyler konseri festivalde keyifli anlar yaşattı. Gün, Ateş Gösterisi ve 19.30’da ise Haluk Levent'in Karaburun Meydan’daki konseriyle sona erecek.

21 Ocak Pazar günü ise, festival saat 11.00’de Aykut Pala sunumuyla Nergis Korteji Bandosu gösterisi sunulacak. Saat 11.30’da Halk Dansları Gösterisi ve 12.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri, festival ziyaretçilerini coşturacak. 13.30’da Geleneksel Nergis Güzellik Yarışması yapılacak. 14.30’da da Ateş Gösterisi yine başrolü kapacak. Saat 15.30’dan itibaren DJ Performans, festivalin son günü bitime kadar, festival ziyaretçilerini müziğin yolculuğunda hareketlendirecek