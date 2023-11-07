Tunç Soyer: İzmir'e bir Cumhuriyet kalesi daha

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:43

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:43

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü’nün “100. Yılda 100 Proje” yatırımlarından biri olan Çandarlı İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı’nın açılışını yaptı. İzmir’in doğayla uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden biri olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi’yle Çandarlı Göleti’nde biriktirilen suyu arıtıyor ve yeni iletim hatları üzerinden bölgeye yıllık 1,5 milyon metreküp içme suyu sağlıyor.

Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik yöntemle çalışacak ve yılda 1,5 milyon metreküp arıtma yapacak tesisin açılış töreni Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla yapıldı. Başkan Soyer’e konuşması sırasında vatandaşlar “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla eşlik etti.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir’e değer katan çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Göreve gelirken söz vermiştik. İzmir’in çeşmelerinden içilebilir kalitede bir çeşme suyu akacak dedik. Ve sözümüzü tuttuk. 30 ilçemizin, her mahallesinde şu anda İzmir’in musluklarından akan suyun tamamı içilebilir nitelikte. Dört buçuk yıl önce çalışmalarımıza başladığımızda sizlerin belediyemizden en büyük talebi altyapı sorunlarının çözülmesiydi. Yıllardır kimsenin elini taşın altına koymaya cesaret edemediği sorunlar, 50 yıldır birikmiş sorunlar bir yumak haline gelmişti. Biz bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için altyapı yatırımlarımıza birinci önceliği verdik. Biz hiçbir zaman mazeret üretmedik. Çözüm ürettik. İcraat ürettik. Ekonomik krizin giderek daha da derinleştiği, maliyetlerin tavan yaptığı bir dönemde yerin üstü kadar, yerin altındaki yatırımlarımızı da büyüttük” dedi.

“İZMİR’E BİR CUMHURİYET KALESİ DAHA”

4 milyar 900 milyon lira harcayarak kentin altyapı ağına 1.200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi daha kazandırdıklarının altını önemle çizen Başkan Tunç Soyer, “Son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik. Kaynaklarımızı İzmir’in gerçek ihtiyaçlarına, yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Altyapı seferberliğimiz kapsamında sadece İZSU Genel Müdürlüğümüzün yaptığı altyapı yatırımlarının bedeli, tam 16 milyar lira. Çünkü bizim, tüm İzmirlilere güvenli bir yaşam sözümüz var. İnsan onuruna yakışır hayat sözümüz var. Refah ve adalet sözümüz var. Dikili ilçemizde açtığımız içme suyu arıtma tesisimiz bu yüzden çok büyük bir önem taşıyor. Bugün İzmir’e yalnızca bir arıtma tesisi kazandırmıyoruz. Bugün, İzmir’de güvenle yaşamamızı teminat altına alan bir Cumhuriyet kalesini daha açıyoruz. Bu tesis, kesintisiz ve sağlıklı içme suyunu ilçemizdeki her haneye ulaştırma sözümüzün teminatıdır. 31 milyon liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz bir altyapı eseridir. Tesisimizle birlikte 3 kilometrelik yeni iletim hattını da Dikili'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Elbette 2019 yılından bu yana Dikili için bundan çok daha fazlasını yaptık. Sadece İZSU Genel Müdürlüğümüz ilçemizde 270 milyon liralık bir yatırım yaptı. Her haneye kesintisiz su ulaştırma vizyonu ile ilçemizdeki içme suyu hatlarında 195 kilometre yenileme çalışmasını tamamladık. 11 yeni içme suyu sondaj kuyusu açtık. İlçe genelinde 8,5 kilometrelik atık su hattı imal ederek, atık suların güvenli şekilde arıtma tesislerine ulaşmasını sağladık” diye konuştu.

“KABAKUM PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ’Nİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Yakın zamanda proje çalışmaları yürüttükleri çok önemli bir tesisi daha Dikili’ye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Dikili Atıksu Arıtma Tesisimiz bir sene içerisinde 150 bin kişiye hizmet edecek. Yıllık 9 milyon metreküp atık suyu arıtacak. Kabakum Paket Atıksu Arıtma Tesisi projemizi de çok yakında hayata geçiriyoruz. İçme suyu çalışmalarımız kapsamında 5 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposunu Dikili’ye armağan ediyoruz. Şehrimizin altyapısını baştan sona güçlendirmek için hizmetlerimize ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yolda her zaman olduğu gibi sizler bizim en değerli yol göstericimizsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. İyi ki hep birlikte İzmiriz” ifadelerini kullandı.

KIRGÖZ: TUNÇ BAŞKAN İLE DİKİLİ SAYISIZ HİZMET ALDI

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise 2019’da Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle Dikili’nin sayısız hizmet aldığını belirterek “Temiz su sıkıntısı tamamen kalktı. Artık su kesintisi yaşamıyoruz. Yıllardır Çandarlı’da su sıkıntısı vardı. Derin su sondajlarıyla takviyeler yapıldı. Bu yaz Çandarlı’da temiz su sıkıntısı yaşamadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ilçemize yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki heyet tesisi gezdi. Başkan Soyer, çeşme suyu içerek tadına da baktı.

4.5 YILDA DİKİLİ’YE 270 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Başkan Soyer’in ilan ettiği 100. Yılda 100 Proje yatırımlarından Çandarlı İçmesuyu Arıtma Tesisi, Dikili’de yaz aylarında artış gösteren nüfusun da içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı. 31 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesis yılda 1.5 milyon metreküp arıtma yapacak. Aynı zamanda İZSU Genel Müdürlüğü 3 kilometrelik yeni iletim hattını da Dikili'ye kazandırdı. İZSU Genel Müdürlüğü 4.5 yılda Dikili’ye 270 milyon liralık bir yatırım yaptı. Her haneye kesintisiz su ulaştırma vizyonu ile içme suyu hatlarında 195 kilometre yenileme çalışmasını tamamladı. 11 yeni içme suyu sondaj kuyusu açtı. İlçe genelinde 8,5 kilometrelik atık su hattı imal ederek, atık suların güvenli şekilde arıtma tesislerine ulaşmasını sağladı.