Tunç Soyer: İzmir'i dünyaya tanıtacağız

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:23

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:23

Dünya Kenti İzmir Derneği'nin (DİDER) sonbahar buluşması Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DİDER Onursal Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum kuruluşları ve İzmir iş dünyasının temsilcileri, başkonsoloslar ve fahri konsoloslar katıldı. Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Dünya Kenti İzmir Derneği'nin çalışmalarının önemine değinerek, “DİDER fikri gerçekten daha ilk ortaya çıktığı andan itibaren müthiş heyecan veren bir fikirdi. Bir yerel yönetimle sivil toplum kuruluşunun kaderlerinin, çalışma alanlarının bu kadar iç içe geçtiği anlar çok az olur. Dünya kenti İzmir adıyla, şanıyla aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunu temsil ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en temel misyonumuz binlerce yıl geride bıraktığı tarihiyle dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olmuş İzmir’i bir iadeiitibarla tekrar Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri haline getirmek. İzmir’i tekrar eski günlerine döndürüp dünyanın en güçlü, güzel şehirlerinden biri olduğunu bütün dünyaya tekrar tanıtmak” dedi.

“SİZ SAVAŞAN KENTLER GÖRDÜNÜZ MÜ?”

Kentlerin giderek artan önemine ve barışa katkılarına değinen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü;“'Dünya kenti İzmir' belki de diplomasi tarihinde dönüşümün de göstergelerinden biri. Diplomasi tarihinde bir değişiklik başladı. Kent diplomasisi adıyla yeni bir diplomasi türü var. Kentler aralarındaki rekabetle, dayanışmayla insanlık arenasında daha fazla yer kaplamaya başladılar. Kentler geleceğin dünyasını şekillendirecek çok önemli güçler edinmeye başladılar. Paris’in marka değeri Fransa’dan daha büyük, Londra’nın marka değeri İngiltere’den daha büyük hale geldi. O nedenle kentlerin iş birliklerinin hatta rekabetlerinin bile dünya barışına da çok önemli katkısı var. İzmir’in tekrar eski günlerinde olduğu gibi Akdeniz’in en güçlü liman kentlerinden biri haline getirmek için DİDER’le başlattığımız işbirliği çok daha güçlenerek, gelişerek devam ediyor, edecek. Hepimiz İzmir sevdalısıyız. Ve biliyorum önümüzdeki dönemde İzmir’i pırıl pırıl parlayan bir yıldız haline getireceğiz.”

“BU ŞEHRİN KIYMETİNİN ANLAŞILMASI İÇİN LOBİ GEREKİYOR”

Kentin tanıtımı için çok yönlü iş birliklerinin önemine değinen Soyer, “Bu şehrin kıymetinin anlaşılması için lobi gerekiyor. Yani tanıtım faaliyeti, emek gerekiyor. Kendi kendine olmuyor artık bu işler. İşte o lobi faaliyetini sadece belediyenin, kamu kurumunun yapması da yetmiyor. Bu işin gönüllüleri, sevdalıları olmadan o iş olmuyor. Onlar sizlersiniz. Ve sizlerle beraber İzmir’i hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.

“YURT DIŞINDA İZMİR’İN ÇOK AŞIĞI VARMIŞ”

DİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler de, “Dernek olarak İzmir’in kültürel zenginliklerini dünya geneline tanıtmak için yoğun çaba harcıyoruz. İzmir’i yurt dışında tanıtmak, ilişkilerimizi güçlendirmek için dört yıldır yoğun bir çaba içindeyiz. Sayın Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir’i Akdeniz çanağının en önemli şehirlerinden biri yapma vizyonuyla uyumlu bu projeyle dünyaya ve bilhassa Avrupa’ya açıldık. 10’a yakın yerde tanıtım ofislerimiz var. Yurt dışında İzmir’in çok aşığı varmış. Bu insanlar gönüllü olarak İzmir Tanıtım Ofisleri kurdu. Bu sayede biz İzmir’in yurt dışında temsilini çok sayıda projeyle sağladık” ifadelerini kullandı.

“CANLA, BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

DİDER Berlin Ofisi Başkanı ve Almanya Sözcüsü Remzi Kaplan ise, “Biz DİDER ailesi olarak birlik beraberlik içinde güzel İzmir’imizi Avrupa’ya tanıtmak için canla başla çalışıyoruz. Tunç Başkan’ımızın liderliği bize moral ve güç veriyor. Büyük İzmir camiasının birer ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki sene İzmir iş dünyasını Almanya’da daha güçlü tanıtmak istiyoruz. Biz DİDER ofisleri olarak, İzmir sevdalıları olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

DİDER Frankfurt Ofisi Başkanı Arif Arslaner, “Bundan 3 yıl önce Tunç Başkan’ı Frankfurt’ta ağırlayarak çok güzel bir başlangıç yaptık. İzmir üzerinden Türkiye’deki gelişimin güçlendirilmesini ve ülkemizin Avrupa’yla bütünleşmesini istiyoruz. Bu da ekonomik alışveriş, sosyal ve kültürel alışverişin birbirini tamamlamasıyla olur” ifadesinde bulundu.

İZMİR OFİSLERİ KATILIM PAYI MODELİ TANITILDI

Gecede DİDER'in tanıtım filmi gösterildi. Resepsiyon alanında İzmir iş dünyasının uluslararası camiada daha güçlü ve etkin tanıtılması amacıyla yakın tarihte başlatılacak olan “İzmir Ofisleri Katılım Payı Modeli” ve “2024 Almanya-İzmir Yatırım Zirvesi” bilgilendirme panoları yer aldı.