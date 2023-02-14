Turgutlu Belediyesi’nde kalpleri ısıtan buluşma

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:44

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:44

Deprem bölgesinden Turgutlu’ya gelen depremzedelere kapılarını açan Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dosteli Merkezleri aracılığıyla yürekleri ısıtan bir olay da yaşandı. Dosteli Merkezlerine yazdığı notla birlikte oyuncaklarını ve takılarını bağışlayan 8 yaşındaki Ayşe Betül Altınbaşak’ın yardımı, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen ve Turgutlu’ya akrabalarının yanına gelen Yüsra Bozhöyük ve ailesine ulaştı. Yüsra Bozhöyük’ün babası Yafes Bozhöyük, kişisel sosyal medya hesabından notu ve paketten çıkan eşyaları paylaşarak Ayşe Betül’ü ve ailesini aradığını ve de buluşmak istediğini yazdı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Belediyesinin sosyal medya hesaplarında da baba Yafes Bozhöyük’ün mesajı paylaşılarak Ayşe Betül Altınbaşak ve ailesi arandı. Çok kısa süre içerisinde Ayşe Betül’e ve ailesine ulaşıldı.

AYŞE BETÜL VE YÜSRA BULUŞTU

Kahramanmaraş’tan Turgutlu’ya gelen Bozhöyük Ailesi ile Altınbaşak Ailesi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında buluştu. Ayşe Betül ve Yüsra’nın bir araya gelmesi ve birbirleriyle kucaklaşmaları ise duygusal anlara sahne oldu.

Bedenleri küçük, yürekleri büyük iki evladın buluşmasından etkilenen Başkan Çetin Akın, “Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. Ufacık çocuklar bunları düşünüp acıyı paylaşabiliyorlarsa söylenecek bir şey yok. Her iki yavrumuzun anne ve babasına böylesine güzel evlatlar yetiştirdikleri için gönülden teşekkür ederim” dedi.

“YÜSRA BİLEKLİKLERİ HİÇ ÇIKARMIYOR, ‘BU ABLA KİMSE TANIŞACAĞIM’ DİYORDU”

Baba Yafes Bozhöyük ise, “Eşim, annem ve çocuklarımla Kahramanmaraş’tan Turgutlu’ya geldik. Ağabeyim ve aile dostumuz sağ olsunlar evlerini açtılar. Dosteli’nden de içerisinde kıyafet olan bir paket geldi. Bu paketin içerisinden çanta çıktı. İçinde de bir not, oyuncak ve 20 TL çıktı. Okuyamadım da… Ben de sosyal medyadan ‘bu çocuğu bulalım’ diye yazdım. Başkanımız Çetin Akın, Ayşe Betül’ü ve ailesini sağ olsun bulmuşlar. Böyle de bir buluşma oldu. Evlatlarımızı bu şekilde yetiştirmek lazım. O küçücük kalbiyle, yüreğiyle bunları yapmış. Kızım Yüsra bilekliklerini hiç çıkarmıyor, ‘bu abla kimse tanışacağım’ diyordu” şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş ile birlikte Ayşe Betül ile Yüsra’ya Nutuk, tablet ve boyama setinden oluşan paketi hediye etti.

Ayşe Betül ile Yüsra’nın buluşmasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Maliz de yer aldı.