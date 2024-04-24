Turgutlu'da kütüphane ve aydınlanma evi açıldı
Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde Vali Refik Arslan Öztürk-Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi ve Aydınlanma Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Çetin Akın, “Güzel kentimiz Turgutlu; kültür, sanat, spor, bilim ve ilim kenti olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Manisa’da Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde Manisa eski Valisi merhum Refik Arslan Öztürk ve yazar Recai Şeyhoğlu’nun annesi Rasime Şeyhoğlu’nun adı yaşatıldı. Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi içerinde yer alan Vali Refik Arslan Öztürk ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi ve Aydınlanma Evi düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı. Vali Refik Arslan Öztürk ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi ve Aydınlanma Evi’nin açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri, Recai Şeyhoğlu ve beraberindeki misafirler katıldı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Atatürk Kültür Merkezi bünyemizde Vali Refik Arslan Öztürk- Rasime Şeyhoğlu Kütüphane ve Aydınlanma Evi’nin açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Turgutlu'muza hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel kentimiz Turgutlu; kültür, sanat, spor, bilim ve ilim kenti olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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