Turgutlu’nun kurtuluşu İçin özel tiyatro gösterimi

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:23

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:23

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine bağlı Tiyatro Ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde 7 Eylül Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel hazırladığı ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isimli tiyatro oyunu sahneleyecek. İşgal dönemi Turgutlu'sunun ve milli mücadelenin zorluklarını konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ tiyatro oyunu 6 Eylül Cuma Günü saat 21:00’de Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda perdelerini açacak. 9 yaş sınırının olduğu oyuna girişler ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu yıl da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenliklerimizi birbirinden özel etkinliklerle kutluyoruz. Atatürk Kültür Merkezine bağlı Tiyatro Ekibimiz ise, Turgutlu’muzun kurtuluşunu ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ adlı tiyatro oyunuyla taçlandıracak. Bu özel tiyatro gösteriminde, Turgutlu’nun tarihindeki önemli anları ve milli mücadele ruhunu hep birlikte anacağız. Tüm halkımızı bu anlamlı geceyi birlikte paylaşmaya davet ediyorum” dedi.