Türkan Saylan’daki kütüphanelerden 90 bin kişi yararlandı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:28

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:28

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli yatırımlarından olan ve Türkiye’nin eğitime verdiği desteklerle ismini ölümsüzleştirdiği Türkan Saylan’ın adının yaşatıldığı Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesindeki kütüphanelerle bilginin de merkezi olmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Cumhuriyet Gazetesi’nin unutulmaz yazarlarından Oktay Akbal’ın adının verildiği ‘Edebiyat Kütüphanesi’ ile yaklaşık 35 bin yazılı esere ev sahipliği yapan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi dijital olarak da okuyuculara bilgiye erişim imkanı veriyor.

ÜYE SAYISI 3 BİN 842

Kütüphanelerden tüm vatandaşlar yararlanırken kayıtlı üye sayısı da 3 bin 842. Bugüne kadar 90 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanelerden 52 bin 795 kitapta üyeler tarafından ödünç alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisindeki 4 farklı özellikteki kütüphanesi ile yaklaşık 35 bin esere ev sahipliği yapıyor. 20 bin kitabın bulunduğu Büyükşehir kütüphanesi şu ana kadar 40 adet basılı süreli yayın (kültür, sanat, edebiyat, spor, tarih, felsefe, toplum, çocuk dergileri gibi) aboneliği gerçekleştirdi. 120 kişinin aynı anda çalışmasına olanak sağlayan kütüphane ayrıca 24 bilgisayar da dijital olarak bilgiye erişimi sağlıyor.

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL TASARLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi 0-7 yaş arası çocuklar için tasarlandı. Çocuklar için 5.000 kitapla hizmet veren kütüphanede masa, sandalye, raflar gibi mobilyalar çok amaçlı tasarlandı. Çocuk Kütüphanesinde engelli çocuklar için sesli kitap ve Braille alfabesiyle oluşturulmuş kitaplar ve canlandırma hikayeleri izlemeleri için TV ünitesi bulunuyor. Çocuk Kütüphanesi bebekler, okul öncesi çocuklar, özel gereksinimi olan çocuklar, ebeveynler ve diğer aile üyeleri, bakıcılar, kreşler ve okul öncesi eğitim kurumlarına hizmet vermeyi hedefliyor.

OKTAY AKBAL VE ÜNAL TÜRKEŞ ARŞİVLERİ İLE YAŞATILIYOR

Türk edebiyatının ve basının en önemli isimlerinden Cumhuriyet Gazetesi’nin unutulmaz yazarlarından Oktay Akbal’ın kişisel kütüphanesi, arşivi ve eşyaları ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde “Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi”nde yer alıyor. 5-6 bin kitap, Oktay Akbal’ın arşivleri, daktilosu, dönemin edebiyatçıları Orhan Veli, Necati Cumalı, Melih Cevdet gibi yazar arkadaşları ile resimleri, ödül dolabı kütüphanede sergileniyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla’ya, Muğla tarihine büyük emek vermiş Ünal Türkeş’in ismini taşıyan kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. “Ünal Türkeş Muğla Tarih kitaplığı” kütüphanesinde yaklaşık 4000 kitap, 1 adet daktilo, aldığı ödüller, plaketler, fotoğraf arşivi, 1 adet gözlük, kalemi ve çeşitli yazışmaları bulunuyor.